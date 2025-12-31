إسرائيل تقر بناء 126 وحدة استيطانية شمالي الضفة الغربية

- وافق المجلس الأعلى للتخطيط على بناء 126 وحدة استيطانية في مستوطنة "سانور" شمالي الضفة الغربية، بعد إلغاء الكنيست لخطة "فك الارتباط"، مما يمهد لعودة المستوطنين. - تتزامن هذه الخطوة مع تكثيف إسرائيل لعمليات الاستيطان، حيث بلغ التوسع الاستيطاني أعلى مستوياته منذ قرار مجلس الأمن 2334، مع استمرار هدم منازل الفلسطينيين. - تنكر الحكومة الإسرائيلية وجود إرهاب منظم من قبل المستوطنين، رغم الهجمات العنيفة ضد الفلسطينيين، وتلقى هذه المنظمات دعماً من وزراء اليمين المتطرف.

وافق المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، الأربعاء، على بناء 126 وحدة استيطانية في مستوطنة "سانور" شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي أخليت عام 2005 ضمن خطة "فك الارتباط". وبحسب القناة السابعة العبرية الخاصة، وافق المجلس على المخطط التفصيلي لعودة المستوطنين إلى المستوطنة، التي أخليت عام 2005 في إطار ما عرف وقتها بخطة "فك الارتباط". وأوضحت أن المخطط يتضمن إقامة 126 وحدة استيطانية.

و"فك الارتباط" خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها صيف 2005 حكومة رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش بقطاع غزة و4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية. وفي مارس/آذار 2024 صادق الكنيست (البرلمان)، على إلغاء خطة "فك الارتباط" وجرى إقرار قانون جديد باسم "إلغاء قانون فك الارتباط".

وأضافت القناة، أنه وفقا للتقديرات، من المتوقع أن يدخل المخطط حيز التنفيذ في غضون شهرين تقريبا، بطريقة تسمح بعودة المستوطنين إلى سانور. ونقلت القناة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال جولة بالمستوطنة، قوله: "نمحو عار التهجير من شمال الضفة الغربية، ونعيد توطين أرض إسرائيل من جديد"، على حد تعبيره.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وجه سموتريتش، المجلس الأعلى للتخطيط (المسؤول عن إقرار توسيع وإقامة المستوطنات) إلى عقد اجتماع لمناقشة الموافقة على 126 وحدة استيطانية في مستوطنة سانور. وحينها، قال سموتريتش، في تصريحات نقلتها هيئة البث العبرية الرسمية، إن هذه الخطوة تمثل تصحيحا لما سماه "ظلما تاريخيا، وتحقيق الرؤية الصهيونية على أرض الواقع"، على حد زعمه. وتابع: "سانور تعود إلى الوطن ليس بالشعارات، بل من خلال خطط، وميزانيات، وطرق، وأعمال على الأرض"، وفق تعبيره.

ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغ هذا العام أعلى مستوياته منذ تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2334 (2016) المتعلق بعدم قانونية المستوطنات، وبدء الأمم المتحدة برصد الاستيطان في عام 2017.

نتنياهو ينكر وجود إرهاب المستوطنين في الضفة

وبالتوازي مع حملة الاستيلاء على الأرض وتهجير السكان الأصليين الفلسطينيين، تشن منظمات استيطانية إرهابية مثل "شبيبة التلال" هجمات عنيفة ممنهجة على الفلسطينيين وممتلكاتهم بهدف توسيع عملية التهجير والاستيلاء على الأراضي، وتبديد أي أمل للفلسطينيين بالاستقرار، وهي حملة تكثفت خلال السنوات الأخيرة وصولا إلى عمليات تهجير واسعة للقرى البدوية الفلسطيني في مناطق شاسعة شرقي الضفة. ولاقت حملة إرهاب المستوطنين غطاء من قبل جيش الاحتلال وشرطته ودعما حكوميا من قبل الوزراء المتطرفين مثل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وفي تصريحات له من فلوريدا، أنكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجود إرهاب منظم في الضفة الغربية، ملقياً باللوم في ذلك على عدد قليل من القاصرين "الخارجين عن القانون". وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، قال نتنياهو إن "حفنة من الأطفال" فقط هم المسؤولون عن مثل هذه الحوادث في الأراضي المحتلة، وذلك على الرغم من أن التنظيمات التي تقود الإرهاب يديرها قادة كبار من المستوطنين ويلقون دعما من وزراء اليمين المتطرف.

وأضاف نتنياهو: "إنهم في الواقع مراهقون ينحدرون من أسر مفككة، ويقومون بأفعال مثل قطع أشجار الزيتون، وأحياناً يحاولون حرق منزل"، وتابع: "لا يمكنني قبول ذلك، فهذا خروج عن القانون". وزعم نتنياهو أن الجناة لا يأتون حتى من الضفة الغربية نفسها.

(الأناضول، العربي الجديد)