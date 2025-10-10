إسرائيل تقرّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

- صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه عبر مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ، ويتضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. - يبدأ وقف إطلاق النار في غضون 24 ساعة من اجتماع الحكومة، مع إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأصفر، مما يتيح السيطرة على 53% من مساحة غزة. - خلال 72 ساعة من بدء الاتفاق، يتوجب على حماس الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، مع تعهدها بإعادة جثث الأسرى القتلى المعروفة مواقعها.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليلة الخميس الجمعة، مصادقة حكومته على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه فجر الخميس عبر مفاوضات غير مباشرة، جرت في شرم الشيخ بمصر هذا الأسبوع، بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت على اتفاق إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الاحتلال أن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ في غضون 24 ساعة بعد اجتماعها. وقالت المتحدثة باسمها، شوش بادروسيان، في مؤتمر صحافي، إن المجلس الوزاري المصغر سيعقد اجتماعاً مساء الخميس، يعقبه اجتماع للحكومة بأكملها. وأشارت إلى أنه "في غضون 24 ساعة من انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، سيبدأ وقف إطلاق النار في غزة".

وأضافت المتحدثة باسم حكومة الاحتلال: "سيعيد الجيش الإسرائيلي انتشاره إلى الخط الأصفر كما هو موضح في الخرائط التي جرى توزيعها، وبعد فترة الـ24 ساعة هذه تبدأ نافذة الـ72 ساعة، حيث سيتم إطلاق سراح جميع رهائننا (المحتجزين الإسرائيليين) وإعادتهم إلى إسرائيل". وذكرت المتحدثة أنه مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة إلى الخط الأصفر، وفقاً للاتفاق، سيكون مسيطراً على حوالي 53% من مساحة قطاع غزة. والخط الأصفر هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومع مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، يبدأ العد التنازلي لمدة 72 ساعة، وخلالها سيتوجّب على حماس الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة، دون مراسم علنية. ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، يُحتجز في قطاع غزة 20 أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة، بالإضافة إلى 28 جثة. وفي ما يتعلق بالأسرى القتلى، تعهّدت حماس بإعادة من تعرف مكانهم بشكل مؤكد. ووفقاً لما أفادت به الحركة، فإنها لا تعرف على وجه اليقين مواقع دفن تسعة من أصل 28 جثماناً.

(العربي الجديد)