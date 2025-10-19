إسرائيل تقرّر وقف المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر مع غزة

- في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، قررت إسرائيل تعليق إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق المعابر، متهمة حماس بانتهاك الاتفاق، بينما رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي بالقرار داعياً لاستئناف الحرب. - حماس اتهمت إسرائيل بعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني، مشيرة إلى منع دخول أصناف غذائية أساسية وتقليص كميات الوقود وغاز الطهي، وإغلاق معبر "زيكيم" ومنع إدخال مستلزمات زراعية. - حماس وكتائب القسام أكدت التزامهما بالاتفاق، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتدخل لضمان تنفيذ بنوده وحماية المدنيين.

في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12 وهيئة البث، اليوم الأحد، بأن حكومة الاحتلال قررت تعليق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حتى إشعار آخر" بناء على توصية جيش الاحتلال، كما قررت إغلاق جميع المعابر، بعد أن زعمت انتهاك حركة حماس للاتفاق.

ورحّب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بقرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف إدخال المساعدات إلى غزة، مشدداً على أنه "لا داعي لاستئناف المساعدات، بل الحرب هي التي يجب استئنافها سريعا".

وفي تقرير لها، اتهمت حماس الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني ومنع دخول العديد من الأصناف الغذائية، وأشارت إلى أن "الاتفاق ينص على إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية بكميات كبيرة وكافية وفق تفاهم 19 يناير 2025، غير أن قوات الاحتلال لم تلتزم بما نص عليه الاتفاق، واتخذت إجراءات مخالفة"، من أبرزها:

منع إدخال العديد من الأصناف الأساسية مثل اللحوم والبيض والدجاج والمواشي الحية. إدخال كميات محدودة جدًا من الوقود وغاز الطهي، إذ لم يُسمح سوى بدخول 3 شاحنات غاز و29 شاحنة وقود خلال تسعة أيام، في حين ينص الاتفاق على إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، أي أن ما دخل يشكل نسبة 7.1% مما هو متفق عليه. إغلاق معبر "زيكيم" الذي يساهم في استقبال المساعدات القادمة من الأردن. منع إدخال البذور الزراعية والأعلاف والأسمدة وألواح الطاقة الشمسية اللازمة للإنتاج الزراعي.

واتهمت حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والمبرم في مدينة شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي استنادا إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على القطاع، موثقة ستة خروقات ارتكبها الاحتلال منذ اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ وحتى اليوم الأحد.

وشددت حركة حماس في بيان على "التزامها الكامل والدقيق بالاتفاق" الذي توصل إليه الوسطاء (مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة) رغم الخروقات الإسرائيلية، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لضمان تنفيذ بنود الاتفاق وحماية المدنيين.

كما أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة، مضيفة أن "لا علم لنا بأية أحداث او اشتباكات تجري في منطقة رفح". وتابعت: "هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري، ولا معلومات لدينا ان كانوا قد استشهدوا أم لا زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ". وأردفت: "لا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق، ولا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا هناك إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة".