إسرائيل تقتل نحو 5 فلسطينيين يومياً في غزة

- منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، قُتل 642 فلسطينياً، بينهم 197 طفلاً و85 سيدة، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق الاتفاق يومياً، مما يفرغ الاتفاق من مضمونه ويشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف. - الاحتلال لا يلتزم بإدخال الشاحنات والوقود المتفق عليها، مما يؤدي إلى شلل الخدمات الأساسية، ويستمر في فرض قيود على حركة السفر عبر معبر رفح، مما يعكس انتهاكاً لحرية التنقل. - مركز غزة لحقوق الإنسان يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات وفتح تحقيقات دولية لمساءلة المسؤولين، وسط صمت دولي يرسخ الإفلات من العقاب.

قال مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن 642 فلسطينياً قُتلوا منذ الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق يومياً عبر عمليات القتل التي يقوم بها. وأضاف المركز في بيان، أن عدد الشهداء اليومي بفعل عمليات القتل يصل إلى 4.8 شهداء يومياً، بينهم 197 طفلاً و85 سيدة و22 مسناً، أي ما نسبته 47.2% من إجمالي الشهداء، فيما بلغ عدد المصابين 1643 مصاباً، بمتوسط يومي يناهز 12.3 إصابة، بينهم 504 أطفال و330 سيدة و89 مسناً، بما يشكل 56.1% من إجمالي المصابين.

وأوضح أن المعطيات التراكمية خلال الأيام الـ133 الماضية من الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار، تظهر أن قوات الاحتلال ارتكبت ما معدله 13.5 خرقاً يومياً، في مسار ثابت يفرغ الاتفاق من مضمونه، ويحوّله إلى غطاء لاستمرار العدوان. وشدد على أن هذه الأرقام تعكس نمطاً متكرراً من استهداف الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها الأطفال والنساء، بما يرقى إلى انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف ويستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على القتل والقصف اليومي، بل تشمل عدم التزام إسرائيل بإدخال 600 شاحنة يومياً وفق ما نص عليه الاتفاق، بينها 50 شاحنة وقود، مبيناً أن ما دخل فعلياً لا يتجاوز 43% من إجمالي الشاحنات المتفق عليها، فيما لم تتعدَّ نسبة إدخال الوقود 15% من الكمية المقررة، وهو ما يفضي إلى شلل الخدمات الأساسية وتعطيل إصلاح البنية التحتية. وأكد استمرار تعطيل حركة السفر عبر معبر رفح وفرض قيود تعسفية، إذ لم تتجاوز نسبة التزام الاحتلال بأعداد المسافرين المتفق عليها 40.3%، في انتهاك واضح لحرية التنقل وللالتزامات التعاقدية الواردة في الاتفاق.

وبحسب المركز الحقوقي، فإن كل هذه المعطيات تدلل على أن إسرائيل تواصل ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة بأشكال متعددة، من القتل المباشر واستهداف المدنيين، إلى تدمير مقومات الحياة وحرمانهم من أبسط شروط البقاء، في سياق يخلو من أي أعمال قتالية تبرر ولو شكلاً، هذه الاعتداءات الأحادية.

ونبّه إلى أن هذه السياسة تمضي وسط صمت دولي مريب، يرسخ مناخ الإفلات من العقاب، ويبعث برسالة خاطئة مفادها أن الجرائم يمكن أن تستمر دون مساءلة، مبيناً أن هناك حالة من القلق لغياب أي مواقف فاعلة أو تدخلات واضحة من الهياكل التي استُحدثت لإدارة غزة في المرحلة الانتقالية، بما في ذلك "مجلس السلام"، والمجلس التنفيذي، والهيئة الوطنية لإدارة غزة، الأمر الذي يفاقم حالة الفراغ، ويترك المدنيين دون حماية حقيقية أو مساءلة جدية للمسؤولين عن هذه الجرائم.

وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي، والأطراف الضامنة للاتفاق، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وفتح تحقيقات دولية مستقلة تمهيداً لمساءلة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي. ويومياً، يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الفلسطينيين في القطاع تحت ذرائع عدة، إما تعرض قواته للخطر في المناطق القريبة من الخط الأصفر، أو عبر إطلاق النار من مسافات بعيدة، أو حتى عبر استهدافات يقوم بها بالطائرات المسيّرة.