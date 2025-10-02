إسرائيل تقتاد ناشطي أسطول الصمود إلى أسدود تمهيداً لترحيلهم لأوروبا

- سيطرت القوات البحرية الإسرائيلية على أكثر من 40 سفينة من أسطول الصمود المتجه إلى غزة، وتم اقتياد مئات المشاركين إلى ميناء أسدود لترحيلهم طوعياً أو قسرياً. - تواجه أربع سفن من الأسطول مشاكل تقنية في عرض البحر، وتقوم القوات الإسرائيلية بعمليات مسح للتأكد من عدم اقتراب أي سفن من غزة. - أدان مركز عدالة الحقوقي اعتراض إسرائيل غير القانوني للأسطول، مطالباً بوقف الاعتراضات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عرقلة.

أفادت قنوات عبرية إخبارية غير رسمية على منصة تليغرام، بأن الجيش الإسرائيلي سيطر حتى الآن على أكثر من 40 سفينة من أسطول الصمود المتّجه إلى غزة، من خلال قوات سلاح البحرية، بما فيه قوات الكوماندوز "شاييطيت 13". وبحسب ذات المصادر غير الرسمية، اقتيد مئات المشاركين بشكل جماعي إلى ميناء أسدود لترحيلهم "طوعيا" أو لإجراء قانوني للترحيل القسري إلى دولهم الأصلية.

ومن المتوقع أن يصل النشطاء إلى ميناء أسدود في ساعات الظهيرة، بين الساعة 12:00 و13:00 بالتوقيت المحلي، فيما ذكرت مصادر أخرى بأن الوصول قد يكون بحدود الساعة 14:00. وأشارت الأنباء غير الرسمية المتداولة، عبر ذات القنوات، إلى أن هناك أربع سفن من الأسطول علقت في عرض البحر بسبب مشاكل تقنية ومشاكل في المحرك، وإذا لم تستدر أو تواصل التقدّم، فسيتم إيقافها أو سحبها.

وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي، وسلاح البحرية، والكوماندوز البحري بعمليات مسح واسعة في البحر للتأكد من عدم وجود أي سفن تمكنت من الاقتراب من غزة. قبل ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان صباح اليوم، أن نشطاء أسطول الصمود "في طريقهم إلى إسرائيل، حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا". وهاجمت النشطاء بسخرية واتهمتهم بأنهم يعملون لحركة حماس بالقول "ركاب حماس- صمود يتجهون بأمان وسلام إلى إسرائيل على متن يخوتهم. إنهم سالمون وبصحة جيدة".

من جانبه، عبّر مركز عدالة الحقوقي في حيفا، الذي يتابع التطورات المتعلّقة بأسطول الصمود السلمي المُتوجّه إلى غزة ويمثل نشطاء على متنه، في بيان صباح اليوم الخميس، عن إدانته الشديدة "اعتراض إسرائيل غير القانوني لأسطول الصمود العالمي وهو بعثة إنسانية سلمية هدفت إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة وفتح ممر إنساني في ظل استمرار الفظائع وجريمة الإبادة الجماعية".

وأضاف "أن اختطاف مدنيين سلميين في المياه الدولية أثناء توجههم إلى المياه الإقليمية الفلسطينية يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي". وأكد أنه سيمثل النشطاء في الأسطول أمام السلطات الإسرائيلية، مطالبا بوقف الاعتراضات غير القانونية فوراً، والسماح للأسطول بالوصول إلى غزة، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، وتمكين المشاركين من إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عرقلة.