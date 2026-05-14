إسرائيل تقاضي "نيويورك تايمز" بعد كشفها تعرض فلسطينيين للاغتصاب

- أعلنت إسرائيل عن نيتها مقاضاة صحيفة "نيويورك تايمز" بعد تحقيق نشرته يتناول "عنفًا جنسيًا واسع النطاق" من قبل مستوطنين إسرائيليين وقوات الاحتلال، بناءً على شهادات فلسطينيين تعرضوا للاعتداءات. - التحقيق الذي وقعه نيكولاس كريستوف، استند إلى شهادات من الضفة الغربية، مشيرًا إلى نمط من العنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال، نفذه جنود ومستوطنون وعناصر أمنية. - نتنياهو ووزير الخارجية وصفا التقرير بأنه "أكاذيب وتحريف"، بينما نددت الخارجية الإسرائيلية بالتقرير، متهمة الصحيفة بمحاولة تقويض تحقيق إسرائيلي مستقل حول العنف الجنسي.

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الخميس أن إسرائيل ستقاضي صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية على خلفية تحقيق نشرته، ويسلّط الضوء على "عنف جنسي واسع النطاق" من خلال شهادات قاسية لفلسطينيين تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي على يد مستوطنين إسرائيليين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر إدارة السجون. وأوعز نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر بـ"الشروع في رفع دعوى تشهير ضدّ صحيفة نيويورك تايمز"، بحسب بيان مشترك صادر عن مكتبيهما.

ويأتي رفع الدعوى بعد أيام من تحقيق حمل توقيع نيكولاس كريستوف ونُشر في صفحة الرأي، استند إلى شهادات جُمعت في الضفة الغربية المحتلة لـ14 رجلاً وامرأة قالوا إنهم تعرّضوا لاعتداءات جنسية على يد مستوطنين إسرائيليين أو عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتحدث عن "نمط من العنف الجنسي الإسرائيلي واسع النطاق ضد الرجال والنساء، وأيضاً ضد الأطفال، ارتكبه جنود ومستوطنون ومحققون في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وأيضاً حرّاس سجون".

وأوردت نيويورك تايمز "لا شيء يوحي بأنّ القادة الإسرائيليين يأمرون بعمليات اغتصاب"، لكنه أشار إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة في مارس/آذار 2025، ندد بـ"الاستخدام الممنهج لإسرائيل للعنف الجنسي... وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي"، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب التحقيق لا تقتصر هذه الفظائع على المعتقلين في سجون الاحتلال إنما تمتد إلى خارجها حيث يشن المستوطنون الإسرائيليون هجمات ممنهجة على قرى الضفة الغربية والتجمعات السكانية الزراعية منذ سنوات، ما سبَّب واحدة من أكبر موجات التطهير العرقي التي شهدتها المنطقة، وفق الأمم المتحدة.

رصد شهادات لفلسطينيين تعرضوا للاغتصاب على يد مستوطني وجنود الاحتلال

ووصف البيان المشترك لنتنياهو وساعر تحقيق الصحيفة بأنه "إحدى أبشع الأكاذيب وأكثرها تحريفاً التي نُشرت على الإطلاق بحق دولة إسرائيل في الصحافة الحديثة، والتي حظيت أيضاً بدعم الصحيفة". وكانت الخارجية الإسرائيلية قد نددت الاثنين بالتقرير، زاعمة أن كريستوف استند إلى "مصادر غير موثوقة مرتبطة بشبكات على صلة بحماس". واتهمت الوزارة الصحيفة باختيار توقيت للنشر هدفه "تقويض" تحقيق إسرائيلي مستقلّ حول العنف الجنسي الذي تتهم إسرائيل حماس بارتكابه خلال 2023، والذي نُشر في اليوم نفسه.

(فرانس برس، العربي الجديد)