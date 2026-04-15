إسرائيل تعين سفيراً لها في إقليم أرض الصومال

- أعلنت إسرائيل تعيين ميخائيل لوتيم كأول سفير لها لدى إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، بعد إقامة علاقات بين الجانبين في ديسمبر 2025، رغم رفض الحكومة الفيدرالية في مقديشو وانتقادات دولية. - أثارت الخطوة تحذيرات من احتمال تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الإقليم، حيث يعيش 2.4 مليون فلسطيني، وسط رفض دول إقليمية مثل مصر والأردن لأي عمليات تهجير. - منذ أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة في غزة بدعم أميركي، مما أسفر عن مقتل 72 ألف شخص وجرح 172 ألفاً، مع دمار 90% من البنية التحتية.

أعلنت إسرائيل، مساء الأربعاء، تعيين أول سفير لها لدى ما يُعرف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي غير المعترف به دولياً. وأفادت وزارة خارجية الاحتلال في بيان، بتعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب "السفير الاقتصادي المتنقل" لدى قارة أفريقيا، سفيراً غير مقيم لدى الإقليم.

وسبق للوتيم أن شغل مناصب دبلوماسية عدة، بينها سفير لدى كينيا وأذربيجان وكازاخستان، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمية. وكانت إسرائيل قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2025، اعترافها بالإقليم الانفصالي، وهو ما قوبل برفض من الحكومة الفيدرالية في مقديشو، وأثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة.

وأشارت الوزارة إلى أن تعيين السفير يأتي عقب إقامة علاقات بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2025، وزيارة وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر للإقليم في يناير/كانون الثاني الماضي. ومن المقرر أن يعرض ساعر قرار التعيين على الحكومة للمصادقة عليه، بحسب البيان، فيما لم يصدر حتى الساعة أي تعليق رسمي عن مقديشيو على هذه الخطوة.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الإقليم الانفصالي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى تل أبيب. وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم إدارته شؤونه ككيان مستقل على المستويات السياسية والأمنية والإدارية.

وأثارت الخطوة تحذيرات من احتمال سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم من قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، وسط تأكيد دول إقليمية، بينها مصر والأردن، رفضها لأي عمليات تهجير.

وبدعم أميركي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع طاول نحو 90% من البنية التحتية.

ويعود تأسيس دولة الاحتلال عام 1948 إلى إقامة كيان على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة، ارتكبت مجازر وشرّدت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تستكمل لاحقاً احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، مع استمرار رفضها الانسحاب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

(الأناضول)