إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم جنوبي غزة الثلاثاء ضمن قيود أمنية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، اعتزامه إعادة فتح تدريجي لمعبر كرم أبو سالم التجاري لإتاحة "الدخول التدريجي للمساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بعد إغلاقه السبت الماضي تزامنا مع العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران. وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه سيتم ابتداءً من اليوم "فتح معبر كرم أبو سالم بشكل تدريجي، وذلك تحت قيود وإجراءات أمنية".

وزعم البيان أن "إدخال المساعدات إلى القطاع سيتم وفقا للاحتياجات التي ترد من الميدان عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية". ودائما ما تتذرع إسرائيل في إغلاقها لمعابر غزة بـ"إجراءات أمنية"، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع الفلسطيني.

وقال مدير عام التجارة والمعابر رامي أبو الريش، على صفحة الوزارة في موقع "فيسبوك"، إنّ الاحتلال يمارس سياسة الابتزاز بحق سكان قطاع غزة ويشدد من خناقه وحصاره عليهم. وأوضح أبو الريش أن استمرار الإغلاق سيعطل عمل المصانع في القطاع نتيجة عدم دخول المواد الخام لها، وسيؤدي إلى شلل تام في الحركة التجارية.

وأشار إلى أن 80% من استهلاك السكان والحركة التجارية يعتمد على معبر كرم أبوسالم، مطالباً بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف ممارساته وفتح المعابر بشكل عاجل.

والسبت الماضي، أعلن منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان في بيان، إغلاق المعابر في قطاع غزة بما في ذلك معبري كرم أبو سالم التجاري ومعبر رفح الحدودي مع مصر، تزامنا مع العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، ورد طهران على ذلك.

ومعبر كرم أبو سالم المنفذ الوحيد للمساعدات والبضائع في القطاع، وإغلاقه يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا حيث يعيش نحو 1.9 مليون نازح من أصل 2.4 مليون فلسطيني في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، بعد أن دمرت إسرائيل منازلهم خلال الحرب.

(الأناضول، العربي الجديد)