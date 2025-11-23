استشهد 5 لبنانيين وأصيب 28 آخرون جراء غارة إسرائيلية هي الأولى على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف شخصية رئيسية في حزب الله، فيما أفادت إذاعة الجيش بأن هدف الاغتيال هو أبو علي الطبطبائي.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016، صنفت وزارة الخارجية الأميركية الطبطبائي بشكل خاص "إرهابياً عالمياً بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة". وبحسب موقع الحكومة الأميركية، فإن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" أعلن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الطبطبائي.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري في لبنان، حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية، صباح أمس السبت، سيارة في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بسقوط شهيد في الاستهداف. ويتعرّض لبنان لضغوط كبيرة في إطار تطبيق خطة حصرية السلاح، ولا سيما من الولايات المتحدة وخلفها إسرائيل، إذ إنهما تسعيان للدفع باتجاه الإسراع في نزع سلاح حزب الله، والتشدد في تطبيق الخطة ميدانياً، بما في ذلك فرض تفتيش منازل السكان، بعكس إرادة الجيش.
