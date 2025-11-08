إسرائيل تعلن التعرف على جثة أسير تسلمته من غزة مساء الجمعة

- أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثة الأسير ليؤور رودايف من غزة، بعد التعرف عليها في المعهد الوطني للطب الشرعي، حيث قُتل أثناء خدمته كنائب لقائد فريق التدخل السريع في نير يتسحاق. - تسلمت إسرائيل رفات أسير إضافي من غزة بوساطة الصليب الأحمر، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، حيث سلمت حماس حتى الآن 22 جثة، ويتبقى 5 جثث لاستكمال المرحلة الأولى من الاتفاق. - توصي إسرائيل بعدم الانتقال للمرحلة التالية من الاتفاق مع حماس قبل استعادة جميع الجثث، وعدم السماح بإعادة إعمار غزة قبل نزع السلاح بالكامل.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، التعرف على جثة الأسير الرقيب ليؤور رودايف بعد تسلمها من غزة مساء الجمعة. وقال الجيش في بيان، "بعد استكمال إجراءات التشخيص في المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ مندوبو الجيش عائلة المختطف ضابط الصف ليؤور رودايف أن جثمانه أعيد إلى إسرائيل"، وأضاف أنه "وفق المعلومات والاستخبارات الواردة، فقد قُتل ضابط الصف ليؤور رودايف الذي خدم نائباً لقائد فريق التدخل السريع في بلدة (مستوطنة) نير يتسحاق"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسرت "الجهاد الإسلامي" الجثمان.

وأمس الجمعة، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تسلّم القوات الإسرائيلية رفات أحد الأسرى الذي نقله الصليب الأحمر من غزة. وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنتا في وقت سابق الجمعة أنهما ستسلمان رفات أسير إسرائيلي إضافي في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت كتائب القسام، في بيان على تطبيق تليغرام إنها ستسلم مع سرايا القدس "جثة أحد أسرى العدو" بعد العثور عليها، الجمعة، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وسلمت حماس سلطات الاحتلال، وفق الاتفاق، حتى الآن 22 جثة (19 لإسرائيليين وجثة لتايلاندي وأخرى لنيبالي وثالثة لتنزاني) من أصل جثث 28 أسيراً. ولم يتبق لدى الحركة سوى 5 جثث من المفترض بعد تسليمها، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي عملية البحث وتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين في إطار ما يُعرَف بالمرحلة الأولى من اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى في قطاع غزة، الذي جرى التوصل إليه في شرم الشيخ، بالاتفاق مع حركة حماس وإسرائيل ووساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة. وقال مصدر سياسي لإذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الجمعة، إنّ رئيس الأركان إيال زامير أوصى بعدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق مع حماس قبل استعادة جميع جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة، وأشار المصدر إلى أن التوصية تشمل أيضاً عدم السماح بأي عملية لإعادة إعمار القطاع قبل تنفيذ عملية نزع السلاح كلياً.

(الأناضول، العربي الجديد)