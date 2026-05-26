إسرائيل تعلن استهداف القائد الجديد لكتائب القسام في غزة

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، مساء اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ محاولة لاغتيال القيادي في حركة حماس محمد عودة، الذي تعتبره إسرائيل خليفة عز الدين الحداد في قيادة كتائب عز الدين القسام.

وجاء في بيان مشترك: "بإيعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً في غزة استهدف محمّد عودة؛ القائد الجديد للجناح العسكري لتنظيم حماس، وأحد مهندسي السابع من أكتوبر".

وبحسب البيان، "شغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات في حماس خلال أحداث 7 أكتوبر، وعُيّن قبل نحو أسبوع خلفاً لعز الدين الحداد، الذي قُتل في غارة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قبل نحو أسبوعين". وزعم البيان أن عودة كان "مسؤولاً عن قتل وخطف وإصابة العديد من المواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش".

ويعيد ذلك ملف الاغتيالات في قطاع غزة إلى الواجهة، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويعتبر الحداد أحد القادة التاريخيين للمجلس العسكري لكتائب القسام، وتولى قيادة القسام خلفاً لمحمد الضيف ومحمد السنوار، اللذين اغتالتهما إسرائيل خلال حرب الإبادة على غزة. ويعد اغتياله بمثابة إسدال للستار عن آخر القادة التاريخيين للذراع العسكرية لحركة حماس، إذ اغتالت إسرائيل خلال الإبادة جميع أعضاء المجلس العسكري.