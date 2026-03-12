إسرائيل تعتزم توسيع العدوان على لبنان

- تتجه إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في لبنان بهدف إضعاف حزب الله ونزع سلاحه، مع استمرار العمليات ضد إيران، ورفضت المقترح الفرنسي لوقف إطلاق النار. - تدرس إسرائيل توسيع عملياتها لتشمل أهدافاً للبنية التحتية في لبنان، مع توجيه تهديدات عبر دول غربية، محملة لبنان مسؤولية كبح جماح حزب الله. - شهدت إسرائيل تصعيداً عسكرياً مع إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه حيفا والجليل، وتنسيق مع إيران، وتتوقع استمرار وتوسع إطلاق النار.

تتجه دولة الاحتلال الإسرائيلي، نحو توسيع العدوان على لبنان "على نحو كبير"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، هذه الليلة عن مسؤولين إسرائيليين، كما تعتزم كما يبدو، مواصلة الحرب ضد حزب الله حتى بعد انتهاء العدوان على إيران.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، عن مصدر دبلوماسي لم تسمّه، أن "عزم إسرائيل مواصلة الحرب في لبنان حتى بعد انتهاء الحملة العسكرية على إيران، يهدف إلى إلحاق الضرر بحزب الله". وبحسب قوله: "هذه هي الرسالة التي ينقلها مسؤولون رسميون في إسرائيل لنظرائهم في الخارج". ووفقاً لمصدر آخر، فإن هدف إسرائيل هو "نزع سلاح حزب الله وتدميره".

وعلى الرغم من رفض إسرائيل المقترح الفرنسي لوقف إطلاق النار مع لبنان أول من أمس، تواصل عدة أطراف محاولة التوسط بين الجانبين في محاولة لوقف التصعيد. ووفقاً لمصدر مطّلع على التفاصيل، لم تسمّه الصحيفة، هناك مساران للوساطة بين إسرائيل ولبنان، أحدهما يضم جهات رسمية وغير رسمية، والآخر يضم جهات غير رسمية فقط. مصدر آخر أشار إلى أن أطرافاً لا تمثل دولاً، تشارك في جهود الوساطة.

بالتوازي مع ذلك، تقدّر إسرائيل أن جيشها، سيتمكّن من مواصلة الحرب مع إيران لمدة أسبوع إضافي تقريباً قبل أن يطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حكومته إنهاءها. وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لا يذكر في محادثاته مع نظرائه في الشرق الأوسط إسقاط النظام كأحد أهداف الحرب.

إلى ذلك، نقلت القناة i24 العبرية، ليلة الأربعاء، عن مسؤول رفيع في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، بشأن التصعيد على الجبهة الشمالية: "لم يتركوا لنا خياراً، فالمعركة في لبنان يجب أن تتوسّع. نحن ندرس مهاجمة أهداف بنية تحتية مرتبطة بالحكومة اللبنانية".

في السياق، نقلت القناة 12 العبرية، عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن الاتجاه هو توسيع العملية العسكرية في لبنان بشكل كبير. وبحسب قوله، لا يتم توضيح شكل هذا التوسّع وما إذا كان سيشمل أيضاً عملية برية، لكن إسرائيل تستعد لكل الاحتمالات. وأضاف أن دولة لبنان "أثبتت أنها ليست عاملاً مؤثراً في كبح جماح حزب الله". وقال مسؤول إسرائيلي آخر، إن "الـ24 ساعة المقبلة ستشكّل بشكل كبير مسار استمرار الحملة العسكرية في لبنان"، وأضاف أن "حزب الله يجلب نهايته بيده".

بالتوازي مع ذلك، أرسلت إسرائيل تهديداً صريحاً إلى لبنان عبر دول غربية ومن خلال الولايات المتحدة. ووفقاً للرسالة التي نُقلت إلى بيروت: "إذا لم تكبحوا حزب الله، فإننا سنهاجم البنى التحتية الوطنية. المسؤولية تقع على دولة لبنان".

ودوّت صفارات الإنذار عدة مرات في أرجاء دولة الاحتلال، نهار وليل الأربعاء، وأطلق حزب الله مساءً، رشقة كثيفة من الصواريخ باتجاه منطقة حيفا والجليل. ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية أُطلق نحو 100 صاروخ من عدة مناطق داخل الأراضي اللبنانية، على عدة موجات. وفي بلدة البعنة في منطقة الشاغور في الجليل، أدّت شظايا اعتراض، وفق المعلومات الأولية، إلى إصابة عدد من الأشخاص، وفي مواقع أخرى في الشمال سُجّلت حالات سقوط شظايا اعتراض.

وبعد وقت قصير من الرشقة من لبنان، فُعّلت صفارات إنذار إضافية في الشمال إثر إطلاق صواريخ من إيران، فيما أشار مسؤولون إسرائيليون كبار، إلى وجود مؤشرات على أن إطلاق النار كان منسقاً بين إيران وحزب الله. وتقدّر المنظومة الأمنية أن إطلاق النار سيستمر، بل وقد يتوسع خلال الساعات القريبة.