إسرائيل تعترف بـ"جمهورية أرض الصومال" دولةً مستقلةً

- أعلنت إسرائيل اعترافها الرسمي بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة، في خطوة تأتي بروح اتفاقات أبراهام، حيث وقع رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر على إعلان مشترك مع رئيس صوماليلاند. - أشاد نتنياهو بقيادة رئيس صوماليلاند ودعاه لزيارة رسمية إلى إسرائيل، معربًا عن تقديره لجهوده في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام الإقليمي، كما شكر الموساد ووزير الخارجية على تعزيز الاعتراف بين الدولتين. - تستعد إسرائيل لتوسيع علاقاتها مع صوماليلاند في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا، وسط تقارير عن خطط لتهجير سكان غزة إلى صوماليلاند وبونتلاند.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن اعتراف دولة الاحتلال الرسمي بـ"جمهورية أرض الصومال" (صوماليلاند) دولةً مستقلةً وذات سيادة. ووقّع نتنياهو إلى جانب وزير الخارجية جدعون ساعر و"رئيس جمهورية صوماليلاند"، على إعلان مشترك ومتبادل.

وبحسب بيان صادر عن ديوان نتنياهو: "يأتي هذا الإعلان بروح اتفاقات أبراهام (اتفاقيات التطبيع) التي وُقّعت بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب". وتابع البيان أن "رئيس الوزراء (نتنياهو) هنأ رئيس صوماليلاند الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الله، وأشاد بقيادته والتزامه بالعمل من أجل الأمن والاستقرار والسلام. كما دعا رئيس الوزراء الرئيس إلى القيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل. وشكر الرئيسُ رئيسَ الوزراء نتنياهو على إعلانه التاريخي، وأعرب عن تقدير كبير لجهوده في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام الإقليمي".

وشكر نتنياهو وزير خارجيته جدعون ساعر ورئيس جهاز الموساد الاسرائيلي دافيد برنيع والموساد نفسه على ما وصفه بـ"مساهمتهم في تعزيز الاعتراف بين الدولتين"، معرباً عن تمنياته "لشعب صوماليلاند النجاح والازدهار والحرية". ولفت ديوان نتنياهو إلى أن إسرائيل "تستعد لتوسيع فوري لعلاقاتها مع جمهورية أرض الصومال من خلال تعاون واسع في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد".

ارتبط اسم "أرض الصومال" خلال الأشهر الماضية، غير مرة، بخطة تهجير أهالي غزة، وبخطط إسرائيلية سرية لتهجيرهم والبحث عن دول لاستقبالهم. وأشارت وسائل إعلام عبرية، في تقارير سابقة، إلى "أرض الصومال" وجهةً لذلك. وأفادت القناة 12 العبرية، على سبلي المثال، في فبراير/ شباط الماضي، أن البيت الأبيض يخطط لنقل سكان غزة إلى مناطق صوماليلاند وبونتلاند، وذكرت أيضا المغرب. وأضافت في حينه أن صوماليلاند وبونتلاند هما منطقتان داخل دولة الصومال ولا تحظيان باعتراف دولي دولتين مستقلتين، وعليه، فإن القاسم المشترك بينهما هو الحاجة الملحة للدعم من قبل الولايات المتحدة، بحيث ترغب صوماليلاند وبونتلاند في الاعتراف.