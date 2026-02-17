- تخشى إسرائيل من تفاهمات محتملة بين إيران والولايات المتحدة، وتستعد لاحتمال انهيار المفاوضات، معتبرة الهجوم على طهران خياراً قائماً، خاصة إذا لم تشمل الاتفاقات قيوداً على الصواريخ الباليستية. - تعقد إسرائيل مناقشات سرية في الكنيست حول الاستعدادات الأمنية، بمشاركة قائد الجبهة الداخلية، لمواجهة احتمالات إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاهها، وسط توقعات بتصعيد عسكري. - تشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة تستكمل حشد قواتها في الشرق الأوسط، مع وصول طائرات مقاتلة وبطاريات دفاع جوي، استعداداً لأي تطورات عسكرية محتملة.

تخشى إسرائيل احتمال التوصّل إلى تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة، لكنها في المقابل تعقد مناقشات سرية في "الكنيست" غداً الأربعاء، وفق وسائل إعلام عبرية، حول إمكانية انهيار المفاوضات، واعتبار الهجوم على طهران أمراً واقعاً، بناء على معلومات أميركية.

وأفادت القناة 11 العبرية، التابعة لهيئة البث الإسرائيلي (كان) مساء اليوم الثلاثاء، بأن المسؤولين الإسرائيليين ينتظرون التحديثات بشأن المحادثات التي جرت في جنيف الثلاثاء، ويخشون إمكانية التوصّل إلى تفاهمات تتعلق بالملف النووي فقط. وأشارت "كان" إلى أنه إذا تقدّمت الاتصالات، كما يبدو من التصريحات المتفائلة التي صدرت في وقت سابق اليوم عقب انتهاء جولة المفاوضات، فستواجه إسرائيل معضلة بشأن كيفية التصرّف في حال لم يتضمّن الاتفاق قيوداً على مسألة الصواريخ الباليستية، أو إذا أُجل هذا الملف إلى مراحل لاحقة من المفاوضات.

وبحسب القناة ذاتها، فإنه في إطار الاستعداد لاحتمال مواجهة مع إيران، سيشارك قائد قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، شاي كلفر، في جلسة مناقشات سرية في الكنيست الأربعاء، إذ من المتوقّع أن يقدّم إحاطة أمنية سرية لأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. وذكرت القناة أن النقاش سيركز على الاستعداد لاحتمال إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

من جانبها، أفادت القناة 12 العبرية بأن إسرائيل تستعد فعلياً لاحتمال انهيار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وأضافت أن المسؤولين في البيت الأبيض يلمّحون لإسرائيل بأن المحادثات وصلت إلى نهايتها، وأنه سيكون من الصعب التقدّم أكثر في مسار التفاوض، لأن الإيرانيين لن يوافقوا على ما يريده الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفق القناة، فإن المسؤولين الإسرائيليين مقتنعون بأن ترامب يريد تنفيذ ضربة عسكرية، وكذلك المحيطون به، ولذلك يعتقدون أنه بحاجة إلى إظهار أنه استنفد كل فرصة للتفاوض، ومنح الشرعية للهجوم.

كما أن فهما إضافيا يسود إسرائيل عقب جولة المحادثات، وهو أن الوقت المتاح للدبلوماسية يواصل التقلّص، لأسباب عملياتية أيضاً، ولذلك فإن ما يتبيّن من سلسلة نقاشات أمنية ضيّقة هو ضرورة الاستعداد فعلياً لاحتمال أن الاتفاق قد انهار بالفعل، بحسب القناة العبرية. وتابعت القناة أن السائد حاليا هو أن "على إسرائيل أن تكون مستعدة، وكأن الضربة العسكرية باتت قريبة جداً، وهذا بطبيعة الحال يتضمن استعدادا لهجوم مفاجئ قد تبادر إليه إيران".

ميدانياً، يتدفّق المزيد من القوات إلى المنطقة. والتقدير في إسرائيل، بحسب القناة 12، استناداً إلى أقوال الأميركيين، هو أنه خلال نحو أسبوع ستكتمل عملية تجميع القوة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط. وفي الأيام الأخيرة، وصلت طائرات مقاتلة وطائرات نقل أنزلت في المنطقة آخر بطاريات الدفاع الجوي، بما في ذلك في مواقع لم تُنشر فيها من قبل. كما يُتوقّع أن تصل حاملة الطائرات "فورد" خلال أقل من أسبوع.