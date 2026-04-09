إسرائيل تطوّق بنت جبيل جنوبي لبنان وتستبعد تدخل إيران

- التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان: أطلقت إسرائيل عملية "ظلام أبدي" ضد حزب الله، مما أدى إلى تدمير واسع ومقتل العديد من المدنيين، مع التركيز على بلدة بنت جبيل ذات القيمة الرمزية. - التوترات الإقليمية والوساطة الدولية: رغم جهود الوساطة الباكستانية، استمرت العمليات الإسرائيلية بدعم أمريكي، مما أثار تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز دون تنفيذ هجمات. - التقديرات الإسرائيلية حول الموقف الإيراني: تفضل إيران الحفاظ على وقف إطلاق النار، مع تأثير العناصر المدنية في السلطة، مثل قاليباف، الذي يُعتبر قادراً على التواصل مع الحرس الثوري.

تستبعد تقديرات مسؤولين إسرائيليين إطلاق إيران صواريخ نحو إسرائيل، إن لم توقف دولة الاحتلال مجازرها وتدميرها مناطق واسعة في لبنان، في إطار تصعيد عدوانها على نحو لافت، ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها أمس الأربعاء، تحت اسم "ظلام أبدي". وتواصل إسرائيل الزعم أن عمليتها "المفاجئة"، كما تصفها، موجّهة ضد حزب الله وعناصره وقادته الميدانيين، فيما حصدت هذه العمليات أرواح عدد كبير من المدنيين، ودمّرت مباني سكنية وبنى تحتية، حتى في العاصمة بيروت.



ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الخميس، ادعاء مسؤول أمني، لم تسمّه، أن عدد عناصر الحزب الذين قتلهم جيش الاحتلال منذ بداية المواجهة الحالية التي تُطلق إسرائيل عليها اسم "زئير الأسد" (العدوان على إيران ولبنان)، ارتفع إلى أكثر من 1500. وجاء في التفاصيل أيضاً، أن قوات جيش الاحتلال، تُطوّق في هذه المرحلة بلدة بنت جبيل في جنوب لبنان. وبدأت القوات عملية التطويق خلال ساعات الليلة الماضية، وبحسب الادعاءات الإسرائيلية، فقد فاجأت قوات الاحتلال عشرات مقاتلي حزب الله، الذين احتموا داخل البلدة، وأن "بعضهم حاول الفرار بعد أن لاحظ اقتراب قوات الجيش الإسرائيلي، فقُتل في أثناء محاولته الهرب"، فيما لا يزال آخرون متحصنين داخل القرية، بينما تعمل قوات الجيش الإسرائيلي على القضاء على عناصر حزب الله في البلدة.

ولفت التقرير العبري إلى أن للعملية العسكرية في بنت جبيل قيمة رمزية كبيرة، بالنسبة إلى الاحتلال، لقربها من الحدود (نحو 4 كيلومترات)، وفيها ألقى الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله، في التسعينيات، خطابه الذي شبّه فيه صلابة المجتمع الإسرائيلي ببيت العنكبوت. وتدار عمليتا "ظلام أبدي" وتطويق بنت جبيل، وفق الرواية الإسرائيلية، استناداً إلى جمع معلومات استخباراتية وتخطيط جرى خلال الأسابيع الأخيرة من قبل شعبة الاستخبارات في الجيش، وقيادة المنطقة الشمالية، مع إدراك أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً على العمل داخل لبنان حتى خلال وقف إطلاق النار مع إيران.

وأشار المسؤول الأمني إلى أنه "رغم مطالبة إيران المتكررة بأن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقف عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان، فقد جرى التوصل إلى تفاهم بين المستويات السياسية في واشنطن وتل أبيب يقضي بالفصل بين الجبهتين". ورغم أن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي تولّى الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار، قال صراحة إن لبنان مشمول بالاتفاق كما طلبت إيران، فإن واشنطن أوضحت، عبر الرئيس دونالد ترامب ومستشاريه، أن لإسرائيل الحرية في ضرب لبنان رغم وقف إطلاق النار مع إيران.

وفيما تتواصل التصريحات الإيرانية التي تصر على أن لبنان جزء من الاتفاق، يشير مسؤولون أمنيون إسرائيليون إلى أن ذلك يحدث على الأرجح نتيجة طلبات وإلحاح من حزب الله على الإيرانيين بعدم تركه يواجه إسرائيل وحده، خصوصاً بعدما سارع الحزب سابقاً إلى مساعدة إيران. ولهذا يهدد مسؤولون في طهران، بضرب إسرائيل وإغلاق مضيق هرمز انتقاماً من عمليات جيش الاحتلال في جنوب لبنان، ولردع لعمليات مشابهة مستقبلاً، لكن رغم هذه التهديدات، مرّت الليلة الأولى بعد وقف إطلاق النار من دون إطلاق نار من جانب إيران.

ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن الإيرانيين معنيّون بالحفاظ على وقف إطلاق النار، ولذلك سيكتفون بتمديد إغلاق مضيق هرمز، ولن يطلقوا صواريخ نحو إسرائيل. وتبلورت تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن عناصر السلطة المدنية الذين بقوا على قيد الحياة، وليس كبار قادة الحرس الثوري، هم الآن الأكثر تأثيراً في الحكم الحالي في طهران. ويشار بذلك، إلى رئيس البرلمان والقائد السابق للحرس الثوري محمد باقر قاليباف، وإلى جانبه الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، الذي تعزّز موقعه في الآونة الأخيرة.

وتنظر إسرائيل إلى قاليباف على أنه أبرز القادة الإيرانيين، وهو الذي يقود هذا المعسكر، لأنه قادر على التواصل مع مركز القوة الثاني في البلاد، أي الحرس الثوري. وهناك مستوى آخر من السلطة يتمثل بقادة الميدان في الحرس الثوري، الذين تعتقد إسرائيل أنّهم يعملون أحياناً خلافاً لموقف الرئيس بزشكيان.