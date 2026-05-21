- طالب منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لنقل الوقود والمساعدات إلى منظمة IHH التركية، المصنفة كمنظمة إرهابية في إسرائيل، محذراً من تبعات قانونية خطيرة لأي دعم لها. - أكدت إسرائيل الإفراج عن نشطاء أسطول الصمود العالمي المحتجزين، مشيرة إلى أن احتجازهم كان انتهاكاً للقانون الدولي، ويتم حالياً نقلهم لترحيلهم. - أعلنت تركيا عن إرسال ثلاث طائرات لإجلاء النشطاء المحتجزين إلى إسطنبول، مؤكدة أن السعة الإجمالية للطائرات تتجاوز 400 شخص.

وجّه منسّق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يورام هليفي، رسالة رسمية إلى رؤساء برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، يطالب فيها بوقفٍ فوري لأي نقل للوقود أو مساعدات، أو أي دعم آخر لمنظمة IHH التركية، التي صُنّفت في إسرائيل منظمة إرهابية، والتي كانت وراء تنظيم الأساطيل الأخيرة المتجهة إلى قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بأن الرسالة أُرسلت أمس في أعقاب معلومات وصلت إلى منسّق أعمال الحكومة، تفيد بأن وكالة الأمم المتحدة نقلت وقوداً داخل قطاع غزة إلى المنظمة، وفق المزاعم الإسرائيلية. وفي رسالته شدّد هليفي على أن منظمة IHH مُعرّفة في إسرائيل باعتبارها منظمة إرهابية منذ أيار/مايو 2008، وأن نشاطها محظور بموجب القانون. كما أُكد أن تقديم دعم أو مساعدة لنشاط المنظمة يُعدّ مخالفة خطيرة قد تترتب عليها تبعات كبيرة.

وأوضح منسّق أعمال حكومة الاحتلال، أن "دولة إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى أي محاولة لاستغلال آلية المساعدات الإنسانية لصالح منظمات إرهابية"، بشكل مباشر أو غير مباشر، وأنها لن تسمح بنقل موارد إلى جهات مرتبطة بحماس تحت غطاء إنساني". كما شدّد على أن "آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مخصّصة لتقديم المساعدة للسكان المدنيين فقط، وأن أي خروج عن الإجراءات أو تعاون مع جهات إرهابية سيُواجه بصرامة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مركز عدالة الحقوقي، تلقيه تأكيداً رسمياً إسرائيلياً، بما في ذلك مصلحة السجون الإسرائيلية، يفيد بالإفراج عن جميع النشطاء والناشطات من أسطول الصمود العالمي، وائتلاف أسطول الحرية، الذين كانوا محتجزين في سجن كتسيعوت، ويجري حالياً نقلهم تمهيداً لترحيلهم. وأكد المركز أن ما جرى، بدءاً من اعتراض السفن في المياه الدولية بصورة غير قانونية، وصولاً إلى الاعتداءات، والتعذيب، والإذلال، والاحتجاز التعسفي بحق نشطاء ومتضامنين سلميين، يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي. وأضاف المركز أنه "في الوقت الحالي، يُنقل معظم المشاركين إلى مطار "رامون" تمهيداً لترحيلهم".

وقالت وزارة الخارجية التركية، من جانبها، إن 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية ستقلّ نشطاء أسطول الصمود المحتجزين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إسطنبول، مساء اليوم. ومن المقرّر، بحسب الخارجية التركية، أن تهبط ثلاث رحلات جوية في مطار رامون اليوم لإعادة المواطنين الأتراك ورعايا الدول الأخرى المشاركين في أسطول الحرية العالمي، والذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية. وأضافت الوزارة أن السعة الإجمالية للطائرات تبلغ أكثر من 400 شخص، وهو ما يمكّن جميع المشاركين في أسطول الصمود العالمي الذين يطلبون الإجلاء من العودة إلى تركيا. ومن المقرر أن تهبط الطائرات الخاصة في مطار إسطنبول مساء اليوم.

ويوم الاثنين الماضي، قرصنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملاً مساعدات لقطاع غزة المحاصر، وفق ما أكده المنظمون. وكتب القائمون على الأسطول في منشور على منصة إكس: "تعترض السفن العسكرية حالياً أسطولنا، قوات الجيش الإسرائيلي تصعد إلى متن أولى سفننا في وضح النهار". ووقعت القرصنة قبالة السواحل القبرصية، وفق ما أظهر موقع التتبع الخاص بالأسطول.