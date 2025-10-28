إسرائيل تضغط لفرض عقوبات على غزة بحجة تأخير تسليم جثامين الأسرى

- اجتماع طارئ لنتنياهو: يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتماعاً طارئاً لمناقشة سلوك حركة حماس، مع احتمالية فرض عقوبات على غزة بزعم انتهاك الاتفاقات وتأخير إعادة جثامين الأسرى. - التنسيق مع الولايات المتحدة: أي عقوبات محتملة ستكون منسقة مع الولايات المتحدة، مع التركيز على توسيع "المنطقة الصفراء" أو تقليص المساعدات الإنسانية، رغم المعارضة الأميركية السابقة لمثل هذه الإجراءات. - تبادل الأسرى والجثث: أفرجت حماس عن 20 أسيراً ورفات 16 آخرين، لكن إسرائيل تدعي بقاء 13 جثة، وتقدر أن حماس لا تعرف مواقع 4 إلى 5 منها، مما يستدعي تدخل قوة دولية لتحديد مواقعها.

أفادت وسائل إعلام عبرية، منها هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

، سيعقد اجتماعاً طارئاً في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حول "سلوك حركة حماس"، في ظل الرغبة الإسرائيلية بفرض عقوبات على الحركة ، بزعم أنها تنتهك الاتفاق، وتماطل بإعادة جثامين جميع الأسرى في غزة. وبحسب "كان"، من بين الإجراءات التي يتم النظر فيها، توسيع "المنطقة الصفراء" الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، أو تقليص المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة.

ولم يُتخذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد، لكن أي خطوة ستكون منسقة بالكامل مع الولايات المتحدة. ويعني هذا أن يتم فرض عقوبات على قطاع غزة وليس على "حماس"، حتى لو أرادت إسرائيل تسميتها كذلك، وفي ظل الخروقات الاسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، وقتل جيش الاحتلال فلسطينيين بحجة الاقتراب من "الخط الأصفر". من جانبها، ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم، أن الاجتماع سيبحث فرض "عقوبة محددة وفورية" يتم تنسيقها مع الجانب الأميركي. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل لن تستطيع الانتظار أكثر أو التغاضي، وستتخذ خطوات رداً على هذا الانتهاك من قبل حماس"، وفق زعمها.

وأفادت القناة نفسها أمس، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين لم تسمّهم، بأن إدارة ترامب عارضت فرض عقوبات تمس بالمساعدات الإنسانية لغزة، لأن مثل هذا الإجراء يضر بالسكان المدنيين. ومع ذلك، أبدى الأميركيون استعدادهم لمناقشة خطوات مثل تحريك "الخط الأصفر" غرباً، واستعادة جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على مناطق انسحب منها سابقاً.

وتشير تقديرات إسرائيلية، إلى أن بقايا الجثة التي سلّمتها حركة حماس ليل الاثنين - الثلاثاء لإسرائيل، لا تعود لأي من الأسرى الـ13 الذين لا تزال جثثهم في القطاع، فيما يفحص معهد الطب العدلي في أبو كبير، ما إذا كانت تعود لبقايا رفات أسير إسرائيلي كانت جثته قد أُعيدت سابقاً ودُفنت في إسرائيل.

وأفرجت حركة حماس، منذ سريان صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن 20 أسيراً إسرائيلياً أحياء، ورفات 16 أسيراً من أصل 28، معظمهم إسرائيليون، لكن تل أبيب تقول إن العدد المتبقي 13، بعدما ادعت أن إحدى الجثث لا تتطابق مع أي من أسراها. وتقدّر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن "حماس" لا تعرف مواقع ما بين 4 إلى 5 جثث منها، ومن المتوقع أن تكون إحدى مهام القوة الدولية التي يُخطط لتشكيلها للعمل في غزة هي تحديد مواقع هذه الجثث.