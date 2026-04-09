- صادق الكابنيت الإسرائيلي سرّاً على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تُعتبر الأكبر في جلسة واحدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 103 مستوطنات جديدة. - رغم تحفظ رئيس أركان جيش الاحتلال بسبب نقص القوى البشرية، تم تمرير القرار دون تنفيذ تدريجي، مع إبقاء الحدث سرياً لتجنب الضغط الأميركي. - يتضمن القرار بنوداً غير مسبوقة تتعلق ببنى تحتية للمياه والكهرباء قبل تسوية وضع الأراضي قانونياً، وسط انتقادات منظمات حقوقية تتهمه بالتطهير العرقي وتطويق جنين.

صادَق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) سرّاً على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، خلال فترة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وجاء في التفاصيل التي أوردتها قناة "آي 24" العبرية، اليوم الخميس، أن هذا عدد قياسي يُقرّ دفعة واحدة.

ومن بين المواقع التي وافق كابنيت الاحتلال الإسرائيلي على إقامتها، مناطق تقع داخل "جيوب" فلسطينية في شمال الضفة، ونقاط بعيدة، حتى إن جيش الاحتلال نادراً ما يصل إليها. وبحسب التفاصيل، هذه أكبر عملية إقرار لمستوطنات جديدة تُمرَّر في جلسة واحدة للكابنيت، علماً أن حكومة الاحتلال صادقت في مناسبات عديدة سابقة على 69 مستوطنة، ما سيرفع العدد الآن إلى 103 مستوطنات جديدة مصادق على إقامتها.

في غضون ذلك، نقلت القناة العبرية عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمّهم، أنّ رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، الذي حضر الجلسة، لم يعارض القرار بشكل صريح، لكنه أبدى تحفظاً بسبب نقص القوى البشرية في الجيش، وطلب تنفيذ القرار تدريجياً عبر إقامة عدد محدود من المستوطنات في كل مرحلة. غير أن موقف الجيش لم يُقبل، ومُرِّر القرار.

وأشارت التفاصيل أيضاً، إلى أن الكابنيت قرر الإبقاء على هذا الحدث تحت السرية، لعدة أسباب، من بينها تجنّب الضغط الأميركي خلال سير الحرب. ومن بين المستوطنات، التي صودق عليها، مستوطنة "نوعا" ومستوطنة "عيمك دوتان"، اللتان ستُقامان داخل "جيوب" فلسطينية بين منطقتي (أ) و(ب) في شمال الضفة، بحيث ستقام مستوطنة "نوعا" جنوب مستوطنتي "غانيم" و"كديم" المعزولتين قرب قباطية، فيما ستربط "عيمك دوتان"، بين مستوطنات "شانور" و"حومش" و"شافي شومرون".

ويختبئ داخل القرار أيضاً بند وُصف بأنه غير مسبوق، يتعلّق ببنى تحتية للمياه والكهرباء للمستوطنات. فوفقاً للملحق السري، ستبدأ إقامة البنى التحتية للطاقة (الكهرباء والمياه) قبل تسوية وضع الأراضي قانونياً، أي حتى قبل أن تكون "قانونية" من منظور الاحتلال. ولم يعلّق وزير الأمن يسرائيل كاتس والوزير بتسلئيل سموتريتش، على النشر.

تطهير عرقي وتطويق جنين من كل الجهات

نددت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية بقرار المصادقة على مزيد من المستوطنات. وعممت بياناً جاء فيه: "في الوقت الذي كنا فيه نركض نحو الملاجئ، كان لدى أعضاء الكابنيت أمر أكثر إلحاحاً، هو إقامة عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، في خطوة تدفع قدماً مخطط سموتريتش الرامي إلى تنفيذ تطهير عرقي في الضفة عبر حشر الفلسطينيين في جيوب صغيرة ومكتظة داخل المناطق أ.

وبحسب الخريطة التي نُشرت وتُظهر مواقع المستوطنات الجديدة المزمع إقامتها، يتضح أن الكابنيت يعمل بالفعل على تنفيذ هذا المخطط. فمثلاً، هناك مجموعة مستوطنات جديدة ستُقام حول جنين لتطويقها من كل الجهات. في العلن يدينون (أي أعضاء الكابنيت) عنف المستوطنين المنفلت ويعدون (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب بوقف الضم وفرض عقوبات، لكن خلف الأبواب المغلقة يواصلون إقامة المزيد من المستوطنات، ودعم البؤر والمستوطنين العنيفين، والإغداق عليهم بمزيد من الامتيازات والميزانيات".