- تستعد إسرائيل لمحادثات مع الولايات المتحدة لتمديد الدعم العسكري عبر اتفاقية أمنية جديدة لمدة عشر سنوات، مع التركيز على المشاريع العسكرية المشتركة وتقليص الاعتماد على المساعدات النقدية. - يطمح نتنياهو إلى تقليص الاعتماد على المساعدات الأميركية تدريجياً، مشيراً إلى نمو الاقتصاد الإسرائيلي وقدرته على الاستقلال المالي، مع التأكيد على أهمية الدعم الأميركي. - تسعى إسرائيل لتوقيع اتفاقية أمنية جديدة لمدة 20 عاماً، تتضمن بنوداً مثل "أميركا أولاً" وزيادة التعاون في البحث والتطوير في التكنولوجيا الدفاعية والذكاء الاصطناعي.

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الثلاثاء، بأنّ إسرائيل تستعد لخوض محادثات مع الإدارة الأميركية بشأن اتفاقية أمنية جديدة مدتها عشر سنوات؛ هدفها تمديد الدعم العسكري الأميركي، وذلك في وقتٍ يكرر فيه المسؤولون الإسرائيليون، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، نيّة تل أبيب تقليص اعتمادها على المساعدات الأمنية الأميركية.

وفي الصدد، نقلت الصحيفة البريطانية عن المستشار المالي لوزارة الأمن الإسرائيلية، غيل بنحاس، قوله إنّ إسرائيل ستسعى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة على حساب المساعدات النقدية في المحادثات التي توقع أن تُعقد خلال الأسابيع المقبلة. وقد تأتي هذه المباحثات في وقتٍ يخطط فيه نتنياهو لزيارة واشنطن نهاية فبراير/ شباط المقبل لحضور مؤتمر "أيباك"، على ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قبل أسبوع، مشيرةً إلى أنه على هامش المؤتمر قد يلتقي نتنياهو بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للمرة السابعة منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض.

واعتبر بنحاس أنّ "الشراكة (بين الولايات المتحدة وإسرائيل) أهم من مجرد مسألة التمويل؛ هناك أمور كثيرة تضاهي المال. يجب أن تكون النظرة إلى هذا الأمر أوسع". وذكر المستشار المالي أن الدعم المالي المباشر الذي يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار سنوياً والذي يمكن لإسرائيل استخدامه لشراء أسلحة أميركية هو "أحد بنود مذكرة التفاهم التي يمكن تقليصها تدريجياً".

الحديث عن اتفاقية جديدة، أتى مع اقتراب موعد انتهاء مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومتان الأميركية والإسرائيلية عام 2016، ونصت على تقديم 38 مليار دولار مساعدات عسكرية؛ 33 مليار دولار منها منح لشراء معدات عسكرية، وخمسة مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي؛ إذ ينتهي أجلها في سبتمبر/ أيلول 2028.

وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، قال نتنياهو إنه يأمل "تقليص" اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأميركية تدريجياً خلال العقد المقبل. وأوضح في مقابلة مع مجلة ذي إيكونوميست أنه "قلتُ ذلك للرئيس ترامب. نُقدّر المساعدات الأمنية التي قدّمتها أميركا لنا على مر السنين، لكننا كبرنا، وطوّرنا قدرات مذهلة، واقتصادنا، الذي سيبلغ خلال عقد تريليون دولار، لم يعد صغيراً". ولدى سؤاله صراحةً عمّا إذا كان المقصود بكلامه "التقليص إلى الصفر؟" أجاب "نعم"، مشيراً إلى أن ذلك "قيد التنفيذ بالفعل". ومع ذلك، لفت نتنياهو إلى أنه لا يتنازل عن الدعم الأميركي، مستدركاً بالقول إن ذلك "خطوة مستقلة تستند إلى القوة الاقتصادية لإسرائيل". وأوضح "ليس الأمر أنني لا أريد الكفاح من أجل دعم الشعب الأميركي، بالطبع أريد ذلك. فالمجنون هو من لا يريد هذا الدعم".

وأتت أقوال نتنياهو على خلفية تحفظ بعض عناصر حركة "ماغا" (اجعل أميركا عظيمة مجدداً) على قضية تمويل المساعدات، والحاجة للاستعداد لتوقيع اتفاقية مساعدة جديدة خلال عامين، في وقتٍ يتراجع فيه الدعم لإسرائيل في الأوساط الجمهورية أيضاً، بحسب ما ذكره موقع واينت العبري.

اتفاقية مدتها 20 عاماً بين إسرائيل والولايات المتحدة؟

أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كشف موقع أكسيوس الأميركي أنّ إسرائيل تسعى لتوقيع اتفاقية جديدة مع أميركا مدتها 20 عاماً، وذلك بمضاعفة المدة المعتادة، وزيادة بنود "أميركا أولاً" لكسب دعم إدارة ترامب، على ما نقله الموقع في حينه عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين. وأرجع "أكسيوس" تأخر مفاوضات مذكرة التفاهم الأمنية الجديدة بعض الوقت إلى الحرب في غزة، لكنه شدد على أن المناقشات الأولية بدأت في الأسابيع الأخيرة. وقد تقاطع ذلك مع حديث نتنياهو لـ"ذي إيكونوميست"؛ حيث أكّد أن الأمر قيد التنفيذ بالفعل.

طبقاً للموقع، فإنه خلال المناقشات، طرح الجانب الإسرائيلي فكرتين لتغيير الاتفاقية الأمنية الجديدة؛ وكان الاقتراح الأول تمديد الاتفاقية من 10 إلى 20 عاماً، مما سيجعلها أوسع نطاقاً ويضمن سريانها حتى الذكرى المئوية لقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تحل في عام 2048. أما التغيير الثاني الذي اقترحه الإسرائيليون فهو استخدام بعض أموال المساعدات للبحث والتطوير المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بدلاً من المساعدات العسكرية المباشرة.

وبحسب ما نقله "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، فإن التعاون والتطوير المشترك قد يكون في مجالات التكنولوجيا الدفاعية، والذكاء الاصطناعي الأمني، ومشروع القبة الذهبية للدفاع الصاروخي.