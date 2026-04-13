إسرائيل تستعد لهجوم إيراني مفاجئ مع بدء الحصار على مضيق هرمز

- إسرائيل تستعد لاحتمال هجوم إيراني مفاجئ مع بدء أميركا سيطرتها على مضيق هرمز، حيث قد تطلق إيران النار على قواعد أميركية وأهداف في الخليج وإسرائيل، رغم عدم وجود إشارات استخباراتية مؤكدة. - جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع جاهزيته تحسبًا لانهيار وقف إطلاق النار، ويحدث بنك الأهداف ويعزز جهوزية الطائرات والمنصات الجوية، في ظل استمرار العدوان على لبنان واستعدادات لحرب محتملة مع إيران. - البحرية الأميركية تبدأ فرض سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مما يزيد التوتر بعد فشل المفاوضات مع إيران، بينما تعتبر إيران هذه الخطوة قرصنة بحرية وتؤكد على أمن الموانئ للجميع.

ذكر موقع "واينت" العبري اليوم الاثنين أن إسرائيل تستعد لاحتمال شن هجوم "مفاجئ" من قبل إيران مساء اليوم مع بدء أميركا بتنفيذ سيطرتها على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بينما نقل موقع "معاريف"، عن مسؤول عسكري، قوله "نحن مستعدّون لاحتمال أن تحاول إيران تنفيذ إطلاق نار ابتداءً من هذا المساء".

وتابع "من المحتمل أن يقوم الإيرانيون اليوم في الساعة 17:00، بإطلاق نار باتجاه قواعد أميركية في الخليج وباتجاه أهداف في دول الخليج كردّ على إغلاق مضيق هرمز. وهم بالتأكيد قادرون أيضاً على تنفيذ إطلاق (صواريخ) باتجاه إسرائيل، ولذلك نحن مستعدّون لاحتمال كهذا. حتى الآن لا توجد أي إشارة استخباراتية تدل على ذلك، لكننا نتابع ما يجري في إيران بيقظة، ولدينا فرضية عمل تفيد بأن خطوة كهذه قد تحدث".

من جانبه، يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار، وعليه يقوم وفق "معاريف" بتحديث بنك الأهداف، ومتابعة دقيقة لما يجري داخل إيران. وقال مسؤول عسكري: "الآن هو الوقت الحاسم، كل الطواقم البرية والفنية تعمل على مدار الساعة لمعالجة جميع الطائرات وكل المنصات في سلاح الجو ووضعها في أعلى درجات الجهوزية. نحن نقوم بإجراءات مختلفة، ونراجع الأهداف، والأوامر، والخطط العملياتية".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على لبنان واستعداداتها لاحتمال استئناف الحرب على إيران، في أي وقت، في ظل فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية حتى الآن في التوصل لاتفاق، وقرار الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران في مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن البحرية الأميركية ستبدأ في فرض سيطرتها على مضيق هرمز، ما رفع حدة التوتر بعد أن فشلت المحادثات المطولة مع إيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ما يعرض للخطر وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إنّ القوات الأميركية ستبدأ في فرض سيطرتها على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية في الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين. وأضافت في بيان على منصة إكس أنه سيجري "تطبيقه بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وخليج عُمان".

وذكرت أنّ القوات الأميركية لن تعيق حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية، وسيجري تزويد البحارة التجاريين بمعلومات إضافية من خلال إشعار رسمي قبل بدء فرض السيطرة على حركة الملاحة. في المقابل، قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية العميد إبراهيم ذو الفقاري، اليوم، إن "قيام أميركا المجرمة بفرض قيود على حركة عبور السفن في المياه الدولية عمل غير قانوني، ويُعدّ مصداقاً للقرصنة البحرية"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة "تعلن بصراحة وحزم" أن أمن الموانئ في الخليج وبحر عُمان "إمّا أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد".