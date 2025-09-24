إسرائيل تستعد لـ"مواجهة بحريّة معقّدة" مع أسطول الصمود العالمي

- تستعد إسرائيل لمواجهة بحرية معقدة مع "أسطول الصمود العالمي" المتجه لكسر الحصار عن غزة، والذي يضم مئات النشطاء من 44 دولة و40 إلى 50 سفينة، مما يشكل تحدياً كبيراً للجيش الإسرائيلي. - اقترحت إسرائيل على منظمي الأسطول الرسو في ميناء عسقلان لتفريغ المساعدات، لكن العرض رُفض، مما يزيد من احتمالية التصعيد في الساحة البحرية. - يتابع الجيش الإسرائيلي تقدم الأسطول، وسط قلق من فقدان السيطرة، خاصة مع اقتراب موعد وصوله المتوقع بالتزامن مع لقاء نتنياهو وترامب.

تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفق وسائل إعلام عبرية، لاحتمال وقوع ما وصفته بـ"مواجهة بحرية معقّدة" مع "أسطول الصمود العالمي" المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى أزمة على مستوى دولي.

وفي إشارة إلى أنّ تحدّيات قد تواجه إسرائيل في قمع الأسطول، لفتت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إلى أن "الأسطول الكبير بشكل خاص"، يشق طريقه حالياً نحو قطاع غزة، وعلى متنه مئات النشطاء من 44 دولة مختلفة، بعضها لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ويُعتبر قوّة بحرية أكبر بكثير من المحاولات السابقة، إذ يضم بين 40 إلى 50 سفينة انطلقت من عدة مواقع، منها إسبانيا، وتونس، وإيطاليا واليونان، مقارنة بسفينة واحدة فقط في كل من الأسطولين السابقين.

وأفادت القناة بأن "إسرائيل تستعد لاحتمال وقوع مواجهة بحرية معقدة قد تشكّل تحدياً كبيراً للجيش الإسرائيلي"، مضيفة أنه عشية عيد رأس السنة العبرية، الذي بدأ أمس ويستمر اليوم، توجّهت إسرائيل بشكل غير معتاد إلى منظمي الأسطول واقترحت عليهم الرسو في ميناء عسقلان لتفريغ المساعدات الإنسانية، على أن تُنقل إلى غزة عبر الآليات القائمة، وذلك بهدف منع التصعيد في الساحة البحرية، لكن المنظمين رفضوا العرض وأعلنوا نيتهم مواصلة الإبحار مباشرة نحو غزة.

وخلال العيد، أصدرت إسرائيل تحذيراً جديداً أكثر حدّة، أوضحت فيه أنها لن تسمح للسفن بدخول ما وصفته بـ "منطقة قتال" أو بانتهاك القانون. ومع ذلك، هناك قلق كبير في إسرائيل من سيناريو "يضطر" فيه الجيش للسيطرة في وقت واحد على عشرات السفن، وهو وضع قد يؤدي إلى فقدان السيطرة وربما إلى أزمة دولية.

ويتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن كثب تقدّم الأسطول، الذي يُقدّر حالياً بأنه يبعد أربعة إلى خمسة أيام إبحار عن شواطئ غزة. وفي الوقت الراهن، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن وصوله سيكون في بداية الأسبوع المقبل، وربما يتزامن مع لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، مما يزيد من الحساسية السياسية المحيطة بالحدث. واعتادت إسرائيل على التصدي لأساطيل سابقة بالقوة والنار والسيطرة عليها واقتيادها إلى موانئها واعتقال نشطائها، وهو ما يوحي به تقرير القناة العبرية، الذي تحدّث عن تصعيد ومواجهة وتحذير، ما قد يؤشّر على النيات الإسرائيلية.

وأعلن ناشطون ضمن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة أنّهم سمعوا ليل الثلاثاء- الأربعاء دويّ انفجارات وسط تحليق عدّة طائرات مسيّرة على مقربة منهم قبالة سواحل اليونان. وكتب "أسطول الصمود العالمي" في بيان أنّ "عدّة طائرات مسيّرة أسقطت أجساماً مجهولة الهوية و(تمّ) تشويش الاتصالات، وسُمع دويّ انفجارات من عدد من القوارب". وأضاف "نحن نشهد هذه العمليات النفسية بشكل مباشر الآن، لكنّنا لن نسمح بأن يتمّ ترهيبنا".