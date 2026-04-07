إسرائيل تستعد لشنّ "هجمات كبيرة" على إيران عقب انتهاء مهلة ترامب

تستعد إسرائيل لتصعيد كبير فور انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الاميركي دونالد ترامب، لإيران من أجل فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق، وفقاً لما نشره إعلام عبري. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الاثنين، عن مصدر إسرائيلي لم تسمه بأن التقديرات في إسرائيل تتمحور في أن يتجه الرئيس الأميركي لتصعيد الهجمات بعد انتهاء مهلته لإيران، غداً الثلاثاء.

وأضاف: "تستعد إسرائيل لشنّ هجمات مشتركة وكبيرة مع الولايات المتحدة على إيران، مع تركيز الهجمات على البنى التحتية الوطنية الإيرانية"، وأشار المصدر الإسرائيلي إلى أن "ثمة مخاوف في إسرائيل من أن يقرّر ترامب وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة" من المهلة.

وقال: "نحن على أهبة الاستعداد لتصعيد كبير في إيران فور انتهاء المهلة، وننتظر موافقة الأميركيين". كذلك، نقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم أن "إسرائيل تنتظر نهاية مهلة ترامب. وتتوقع ضوءاً أخضر لشنّ هجمات على أهداف تتعلق بالطاقة والبنى التحتية في إيران".

وبحسب هيئة البث، من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من ليل الاثنين- الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً محدوداً مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لبحث مسألة التصعيد ضد إيران.

إلى ذلك، أفاد مسؤول إسرائيلي موقع "أكسيوس" بأنّ نتنياهو أعرب عن قلقه إزاء اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل خلال اتصال هاتفي مع ترامب. وفي الوقت نفسه، حذر نتنياهو، بحسب ما صرح به مسؤول إسرائيلي لـ"أكسيوس"، ترامب من السعي للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع إيران في الوقت الحالي.

ومساء الاثنين، حدد ترامب نوع الاتفاق الذي يريده مع إيران، ويتمثل في إبرام صفقة وضمان حرية عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز بالتزامن، وذلك في تراجعٍ عن منشور سابق له خيّر فيه إيران بين إبرام صفقة أو فتح مضيق هرمز لتجنب تدمير جسورها ومحطات الطاقة. وقال ترامب إن يوم الثلاثاء هو اليوم الأخير للتفاوض مع إيران، موضحاً أن المقترح المقدم لوقف الحرب مهم، لكنه "ليس جيداً بالقدر الكافي". وأكد، في تصريحات على هامش احتفالية عيد الفصح بالبيت الأبيض، أنه لو كان الأمر بيده لاستولى على نفط طهران وأداره مثلما يفعل في فنزويلا.

(الأناضول، العربي الجديد)