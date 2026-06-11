إسرائيل تستعد لرد صاروخي إيراني وتدعي أنها "غير منخرطة" في الهجوم

- تستعد إسرائيل لاحتمال إطلاق إيران صواريخ على أراضيها، رداً على الهجمات الأميركية الأخيرة، رغم التقييمات الاستخباراتية التي توقعت تركيز إيران على أهداف في الخليج والقواعد الأميركية. - أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن بعد الهجمات الأميركية، مؤكدة استهداف أي حركة عبور، مما يزيد من التوترات في المنطقة. - بدأت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران، مؤكدة أنها دفاعية، بينما شدد الرئيس الإيراني على صمود بلاده أمام الضغوط والتهديدات.

تستعد إسرائيل لاحتمال إطلاق إيران صواريخ على أراضيها، ردا على الهجمات الأميركية الجديدة التي استهدفت مواقع إيرانية عدة ليل الأربعاء – الخميس. وقال موقع والاه فجر اليوم الخميس، نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية: "تستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فجر اليوم (الخميس) لاحتمال أن توسع إيران ردها العسكري وتطلق النار على الأراضي الإسرائيلية".

وأضافت المصادر "يتناقض هذا مع التقييمات الاستخباراتية الأولية التي أشارت إلى أن إيران ستركز ردودها على أهداف في دول الخليج والقواعد الأميركية في المنطقة فقط".

في سياق متصل، أفاد مصدر أمني إسرائيلي لهيئة البث بأن إسرائيل تدعي أنها غير منخرطة في هذه المرحلة في الهجمات الأميركية على إيران.

وأعلنت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية المشتركة في إيران، الليلة، عن إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام جميع السفن، وذلك بعيد الهجوم الأميركي الجديد. وذكر المقر في بيان بثه التلفزيون الإيراني أنه "ابتداءً من هذه اللحظة، وبسبب انعدام الأمن في المنطقة، يُعلن مضيق هرمز مغلقا أمام مرور أي نوع من السفن، سواء كانت ناقلات نفط أو سفنًا تجارية"، مؤكدًا أن "أيّ حركة عبور ستُستهدف".

وأعلن الجيش الأميركي بدء جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران ليل الأربعاء الخميس، وذلك لليوم الثاني على التوالي. وجاء في منشور للقيادة المركزية الأميركية على منصة إكس، أن القوات الأميركية بدأت "شن ضربات دفاعا عن النفس اليوم عند الساعة 5:15 مساء بتوقيت الساحل الشرقي ضد أهداف عدة في إيران"، مضيفة: "تأتي هذه الضربات ردا على عدوان إيران غير المبرر والمستمر".

أخبار إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل بعد الهجوم الأميركي الجديد

وكان وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث قال ليل الأربعاء الخميس إن أميركا ستقصف منشآت رئيسية في إيران، لافتا إلى أن الضربات ستعزز الموقف الدبلوماسي ومصالح الجيش الأميركي، فيما ردت إيران مساء الأربعاء على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب محطات الطاقة والجسور في إيران.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في منشور على منصة "إكس"، إن البنى التحتية الحيوية تمثل شرايين حياة الناس، وإن استهدافها، من شبكات النقل إلى قطاعي الكهرباء والمياه، يدل على العجز أمام إرادة الشعب الإيراني. وشدد على أن إيران، بالاعتماد على المعرفة وقدرات المتخصصين والوحدة الوطنية، ستبقى صامدة في مواجهة أي ضغوط أو تهديدات.

(الأناضول، العربي الجديد)