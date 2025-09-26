- يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لبث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة بقطاع غزة عبر مكبرات صوت، كجزء من حرب نفسية، رغم انتقادات داخلية واعتبارها خطوة غير مفهومة عسكرياً. - طلب ديوان نتنياهو من الجيش وضع مكبرات صوت في نقاط مختلفة بغزة، مما قد يعرض الجنود لمخاطر عملياتية، حيث سيتعين عليهم الاقتراب من مناطق خطرة. - من المتوقع أن يهاجم نتنياهو الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، ويعدد "إنجازات" إسرائيل في الشرق الأوسط، دون التطرق لقضية ضم الضفة الغربية.

نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر عسكرية لم تسمّها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستعد لبث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، اليوم الجمعة، في قطاع غزة. وبحسب أحد المصادر، فإنّ قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش تستعد لبثّ الخطاب عبر أنظمة مكبّرات صوت تُركّب على شاحنات وبالقرب من السياج الحدودي. ووفقاً له، فإنّ الهدف من بث الخطاب في القطاع هو حرب نفسية، ولم يصدر تعليق من الجيش.

وذكرت الصحيفة أن جهات في جيش الاحتلال انتقدت القرار، ونقلت عن ضابط كبير قوله "إنه اقتراح مجنون. يجلس أشخاص من مختلف أطياف الطيف السياسي ويتساءلون عن هذا الهذيان. لا أحد يفهم ما الفائدة العسكرية هنا".

كما قالت القناة 12 العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنه طُلب من الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، من ديوان نتنياهو، وضع مكبرات صوت في نقاط مختلفة داخل القطاع، وذلك لكي يتمكن سكان القطاع من سماع خطابه في الأمم المتحدة. ونقلت عن مصادر في الجيش أنّ طلب نتنياهو قد يؤدي إلى خطر عملياتيّ على الجنود الذين سيضطرون إلى مغادرة التحصينات ومناطق التمركز من أجل وضع تلك المكبّرات، ذلك أن "القوات المقاتلة في الميدان، تتمركز في نقاط بعيدة عن السكان في غزة، وغالباً لا تحتك مباشرة مع عناصر حماس، لكن التعليمات ستجبرهم على الاقتراب من تلك المناطق الخطرة".

ومنذ بداية العدوان في قطاع غزة يمارس الاحتلال حرباً نفسية على المدنيين بطرق مختلفة، عدا عن عمليات الإبادة والتهجير، ويدعو الغزيين، للتعاون معه والتمرّد على حركة حماس. ولم توضح الصحيفة إن كان نتنياهو سيخاطب للغزيين بهذا الاتجاه. لكنّها نقلت عن مصدر مطّلع على تفاصيل الخطاب، لم تسمّه، إنه من المتوقّع أن يهاجم نتنياهو الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وخاصة فرنسا، وأن يكرر مزاعمه بأن ذلك يُعد "جائزة لحماس".

كما يُتوقع أن يعدد رئيس الوزراء "إنجازات" إسرائيل في الحرب، في الشرق الأوسط، ومنها إلحاق ضرر بالغ بحزب الله في لبنان، واستهداف برنامج إيران النووي وغيرها. وأضاف المصدر أنه من غير المتوقّع تطرّق نتنياهو في خطابه، لقضية ضم الضفة الغربية المحتلة. وسيؤكد نتنياهو بحسب "هآرتس" شروطَ إسرائيل لإنهاء الإبادة، ومنها تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، والقضاء على حركة حماس، ونزع سلاح القطاع. وسيكون نتنياهو أول المتحدثين اليوم، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت نيويورك، الرابعة عصراً بتوقيت القدس المحتلة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.