- الانسحاب الجزئي والتدريب الأمريكي: تستعد إسرائيل لانسحاب جزئي من جنوب لبنان، مع تدريب أمريكي للجيش اللبناني لضمان سيطرته على المناطق المنسحب منها، بدلاً من حزب الله، ضمن خطة تجريبية تدعمها الولايات المتحدة. - التوترات السياسية والعسكرية: تعاني المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من إحباط بسبب المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، مما يؤثر على حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان، مع قلق من تسريب المعلومات إلى حزب الله. - الوضع الميداني والتحديات الأمنية: يناقش الجيش الإسرائيلي تموضع قواته في جنوب لبنان، مع استمرار الاحتكاك العسكري وتحليل منشأة عسكرية مزعومة تضم أنفاقاً تحت الأرض.

أفادت "القناة 13" الإسرائيلية في نشرتها، مساء أمس الثلاثاء، بأنه خلافاً للوعود التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، فإنّ إسرائيل تستعد لانسحاب جزئي من جنوب لبنان إنفاذاً لخطة ستدرب في إطارها الولايات المتحدة جنود الجيش اللبناني لتأهيلهم، والتأكد من أن أي قوة عسكرية توجد في المناطق المنسحب منها يديرها الجيش اللبناني وليس حزب الله. ولفتت القناة إلى أن جزءاً من المناطق المتوقع أن ينسحب منها جيش الاحتلال يقع جنوب "الخط الأصفر" الذي احتل منذ تجدد الحرب في مارس/ آذار الماضي. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "احتلينا في الأيام الأخيرة مناطق لأجل المفاوضات". وأضاف أنه سيكون هناك "انسحاب من جزء صغير بجنوب لبنان، بنسبة قليلة جداً؛ حيث علينا منح الولايات المتحدة فرصة للمناطق التجريبية كما تطرح".

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعاً تجريبياً مدعوماً من الولايات المتحدة تسلّم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان للقوات المسلحة اللبنانية. وأضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأميركي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الخارجية الأميركية، في 4 يونيو/ حزيران الحالي، على الإسراع في إنشاء "مناطق تجريبية" في جنوب لبنان تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية سيطرة كاملة على المنطقة، من دون دخول أي جهات فاعلة غير حكومية، دون الإشارة إلى آليات التنفيذ والتنسيق والحدود الجغرافية.

إلى ذلك، لفتت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، إلى أنّ حالة عدم اليقين العملياتي تؤثر مباشرة بخطط انتشار جيش الاحتلال في الميدان. وبينما لم يتلقّ الجيش إلى اللحظة أمراً رسمياً بالانسحاب من الخط الذي وصلت إليه قواته، ذكرت الصحيفة أنّ هيئة الأركان تدرك جيداً أنه في ظل غياب استراتيجية واضحة من المستوى السياسي، فإن توجيهاً كهذا قد يصدر خلال مهلة قصيرة جداً اتساقاً مع التراجع أمام الضغوط الأميركية. وعلى خلفية ذلك، يطالب الجيش الحكومة بوضع شروط صارمة لأي سيناريو يتضمن إخلاءً أو سحباً للقوات.

ويسود أروقة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إحباط متنامٍ خلفيّته المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي حوّلت جيش الاحتلال إلى "رهينة" للمسارات الدبلوماسية الواسعة، على ما نقلته "هآرتس". ففي الوقت الذي يواصل فيه نتنياهو، ووزير أمنه، يسرائيل كاتس، إطلاق التصريحات الحازمة بشأن "حرية العمل العسكري" في لبنان، يخالفهما الواقع الميداني على الأرض، وفق ما قاله ضباط رفيعون في جيش الاحتلال.

وعبّر قادة عسكريون ميدانيون في جيش الاحتلال، وخصوصاً المنضوين في القيادة الشمالية، عن شعور عميق بالإحباط وحالة من العجز العملياتي، عازين ذلك إلى عدم اليقين الناجم عن خطوات المستوى السياسي الإسرائيلي؛ إذ اعتبر قائد عسكري في الاحتياط يُشارك بالحرب على لبنان أنّ "الجمهور (الإسرائيلي) يسمع التصريحات، ولكن في الواقع أيدينا مكبّلة". وطبقاً لقادة الجيش، حُظر على الأخير خلال الأيام الأخيرة المبادرة إلى عمل عسكري، خلافاً لتعهدات المستوى السياسي العلنية بذلك؛ حيث تلقى سلاح الجو، وقوّات المدرعات والمدفعية تعليمات واضحة بالتوقف عن مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله، إلا حال نشوء خطر فوري وملموس يشكل تهديداً على حياة الجنود.

إلى ما تقدّم، تُضاف حالة القلق العميق التي ترخي بظلالها على شعبة الاستخبارات العسكرية والقيادة الشمالية على خلفية إعلان الوسيطتين، قطر وباكستان، إنشاء "خلية لمنع الاحتكاك"، دون ذكر أي دور لإسرائيل. فبعد حرب عام 2024 على لبنان، وضمن التفاهمات الأولية على "وقف إطلاق النار"، أُنشئت غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلين عن إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة ولبنان. بينما في التفاهمات الجديدة "يمنع المستوى السياسي الإسرائيلي عن الجيش التفاصيل المتعلقة بطبيعة آلية الرقابة والإشراف الآخذة بالتبلور"، على ما قالته مصادر في جيش الاحتلال لـ"هآرتس".

رصد واشنطن تعلن آلية جديدة لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان

وطبقاً لمصدر استخباري إسرائيلي، فإن "الجيش لم يتلقّ حتّى اللحظة أي تعليمات رسمية أو تحديث بخصوص إنشاء الآلية الرقابية (خلية باكستان وقطر)؛ فيما يحصل الجيش على المعلومات عن ذلك من تقارير غربية". وفي ضوء ذلك، أطلق جيش الاحتلال تحذيرات شديدة اللهجة للمستوى السياسي، ومفادها بأن "دمج دول معادية أو دول تموّل وتستضيف حزب الله، سيضرّ بصورة حرجة بحرية عمل الجيش، لا في الجبهة الشمالية فحسب، بل في الشرق الأوسط كله"، حسب وصفه.

في غضون ذلك، حذّر مسؤولون استخباريون من أن المعنى العملي لآلية كهذه هو تقويض القدرات العملية لإسرائيل. وقال مصدر استخباري للصحيفة إنّ "نقل معلومات استخبارية أو تنسيقات أو إنذارات تسبق هجوماً محتملاً للجيش إلى جهة يجلس فيها ممثلون إيرانيون أو قطريون، أمر غير منطقي"، مضيفاً أنه "لا يمكن الوثوق بهؤلاء الممثلين، فأي جزء من المعلومات قد يصل إليهم سيتسرّب إلى حزب الله"، على حدّ زعمه.

الاحتلال يناقش تموضع قواته والانسحابات من لبنان

في السياق، ناقش المستويان السياسي والعسكري الإسرائيليان، في الساعات الـ24 الماضية، تموضع قوات الاحتلال في جنوب لبنان، على ما أفاد موقع "واينت"، اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن المناقشات سيلحقها استعراض الجيش خطته بشأن بقاء جنوده في الميدان؛ حيث من المتوقع أن تتركّز أبرز التوصيات على المواقع التي يجب الانسحاب منها، وكذلك على النقاط التي ينبغي البقاء فيها بذريعة "توفير الأمن لسكان الشمال وللجنود".

وحلّلت القيادة الشمالية المنطقة المحتلة من جنوب لبنان، محددةً النقاط التي يمكن من خلالها السيطرة عبر الرصد والنيران، في وقت تعقد إسرائيل الآمال على المفاوضات مع الحكومة اللبنانية لتفعيل خطة تجريبية لنقل بعض المناطق المحتلة إلى سيطرة الجيش اللبناني. وبينما يخيّم هدوء حذر على لبنان منذ أيام -قبل أن تقطعه أمس نيران جنود الاحتلال التي استهدفت عدداً من اللبنانيين وخلّفتهم بين شهداء وجرحى- ذكر الموقع أن التقدم الهجومي قد وصل إلى ذروته، وأن التركيز العملياتي قد تغيّر ميدانياً إلى حد كبير، وذلك إثر الضغوط الموازية للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان.

وعلى الرغم مما سبق، لفت الموقع إلى أن الميدان لا يزال بعيداً عن الهدوء؛ إذ إن قوات الفرقة 36 تتمركز في نقاط مفصلية على سلسلة جبال عليّ الطاهر، وتعمل أساساً من داخل تحصينات بـ"هدف إزالة التهديدات"، فيما يستمر الاحتكاك بكثافة عالية، مثلما حدث بالأمس. في غضون ذلك، نقل الموقع عن أحد الجنود المشاركين في الحرب على لبنان قوله إن هناك تعليمات جديدة لإطلاق النار. وبحسبه: "حالياً لا توجد الكثير من الهجمات النارية المتقدّمة، لكن ضمن نطاق مسؤوليتي، التعليمات واضحة وبموجبها كل من يحدد تهديداً يفتح النار. لا يوجد هنا أي سؤال على الإطلاق"، في إشارة إلى عدم التساهل مع ما يصنّفه الجنود "تهديداً محدقاً وخطراً داهماً" على حياتهم.

أمّا بالنسبة لما يدّعي الاحتلال أنّه منشأة عسكرية تضم أنفاقاً تحت الأرض في سلسلة جبال عليّ الطاهر، فقد توقف التعامل معها عسكرياً في الوقت الحالي لاعتبارات عملياتية حساسة؛ حيث تواصل وحدات عسكرية إسرائيلية، من بينها "يهلوم" وقوات الكوماندوز، تحليل الوضع لفهم مسار بنية الأنفاق في المنطقة التي تزعم إسرائيل أن مقاتلين من حزب الله محاصرون فيها.

ورغم ما تقدّم، أكّد جيش الاحتلال أن النشاط العسكري في المنطقة المذكورة لم يُجمّد، بل يُنفذ وفقاً لخطط عملياتية منظمة، مقرّاً في الوقت نفسه بأن ثمة علامات استفهام حول مستقبل هذه البنية التحتية، وما إذا كان سيفجّرها بنفسه، أم سيكون الأمر ملقى على عاتق الجيش اللبناني ضمن الخطة التجريبية.