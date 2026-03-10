- رفضت إسرائيل مقترح لبنان للتفاوض المباشر لإنهاء الحرب مع حزب الله، رغم مبادرة الرئيس اللبناني جوزاف عون لحل الأزمة بدعوة لمفاوضات برعاية دولية، وسط قلق لبناني من دمار الحرب المتجددة. - حزب الله يعارض التفاوض المباشر مع إسرائيل، مؤكداً عبر رئيس كتلته البرلمانية محمد رعد أن الخيار ليس بين الحرب والسلم، بل بين الحرب والاستسلام، مع استمرار المقاومة في الدفاع عن وجودها. - تستعد إسرائيل لحملة عسكرية طويلة ضد حزب الله، بالتزامن مع جهود دبلوماسية لمنع تصعيد أوسع، ومناقشات حول إرسال قوات إلى سهل البقاع، مع تأكيدها على تقدمها في الحرب على إيران.

أفاد موقع أكسيوس الأميركي، الاثنين، نقلاً عن مصادر، بأن إسرائيل رفضت مقترحاً لبنانياً للتفاوض المباشر بعد تجدّد الحرب في لبنان مع حزب الله، في وقت نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن مصادر قولها إن الإسرائيليين يستعدّون لحملة عسكرية مطوّلة ضد حزب الله، قد تستمرّ بعد انتهاء الحرب على إيران.

وقالت خمسة مصادر مطلعة لـ"أكسيوس"، إنّ الحكومة اللبنانية اقترحت إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، من خلال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق سلام، مشيرة إلى أن الردود الأميركية والإسرائيلية كانت باردة، ومتسمة بالشك العميق.

ويأتي هذا في وقت أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الاثنين، مبادرة جديدة لحلّ الأزمة مع إسرائيل، دعا فيها إلى مفاوضاتٍ مباشرة برعاية دولية، وذلك في تحوّل كبير عن موقف الدولة اللبنانية الذي كان يرفض بشكل ثابت هذا المسار، أو يصدر بشأنه مواقف رمادية، حتى في خضمّ الاعتداءات الإسرائيلية التي استمرّت بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وقال الموقع إن الحكومة اللبنانية تشعر بقلق بالغ من أن الحرب المتجددة مع إسرائيل ستُلحق دماراً هائلاً بالبلاد، مشيراً إلى أنه مع عدم اكتراث واشنطن بالوساطة، وإصرار إسرائيل على استغلال هذه اللحظة لتفكيك حزب الله، يبدو التصعيد الشامل أكثر ترجيحاً. وفي تفاصيل المبادرة اللبنانية، وفق الموقع، فقد تواصلت الحكومة الأسبوع الماضي مع السفير الأميركي لدى تركيا توم برّاك، والذي شغل لفترة منصب المبعوث الأميركي إلى لبنان، وطلبت منه التوسط مع إسرائيل، وفق مسؤولَين أميركي وإسرائيلي، وثلاثة مصادر مطلعة بشكل مباشر على الأمر.

ونقل "أكسيوس" عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن الحكومة اللبنانية زعمت أيضاً أن بعض أعضاء حزب الله منفتحون على اتفاق. وأشار الموقع إلى أن لبنان اقترح إجراء مفاوضات مباشرة على مستوى الوزراء فوراً في قبرص، لافتاً إلى أن ردّ برّاك كان حازماً، قائلاً: "كفى هراءً" بشأن نزع سلاح حزب الله، وإلا فلا جدوى من النقاش. وقال أحد المصادر: "إذا لم يكن الأمر يتعلّق بإجراءات حقيقية بشأن أسلحة حزب الله، فلا جدوى من الحديث".

وقال الموقع الأميركي إن الحكومة اللبنانية تشعر بإحباط بالغ إزاء تجاهل إدارة ترامب لها إلى حدّ كبير، ونقل عن المصادر قولها إنه من دون وساطة أميركية فعّالة، فلا سبيل إلى محادثات سلام. وأكد مصدر مطلع على القضية للموقع أنه "لا يوجد أي اهتمام من جانب إدارة ترامب بالتعامل مع لبنان"، في وقت قال مسؤول أميركي سابق: "لا أحد في واشنطن يرد على مكالماتهم". وأضاف مصدر ثالث، وهو أيضاً مسؤول أميركي سابق: "جرى تحذير الحكومة اللبنانية مراراً وتكراراً من أن هذا سيحدث إذا لم تتخذ إجراءً ضد حزب الله".

ويُعدّ حزب الله أكبر المعارضين لحصول أي تفاوض مباشر مع إسرائيل، علماً أنّ هذا الطرح شكّل في المقابل مطلباً عند العديد من النواب، ارتفع منسوبه بعد التطورات الأخيرة، خصوصاً عند نواب مستقلّين ويدخلون في خانة المعارضين للحزب، على رأسهم حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.

وردّ حزب الله على مبادرة عون، أمس الاثنين، على لسان رئيس كتلته البرلمانية "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الذي شدّد على أن "لبنان اليوم ليس مخيّراً بين الحرب والسلم كما يُردّد البعض ويزعم، بل هو مُخيّر بين الحرب والاستسلام للشروط المذلة التي يريد العدو فرضها على الحكومة التي تعرف ذلك وتسعى إليه، وعلى كل البلد وشعبه"، مؤكداً أننا في "المقاومة ليس من خيار أمامنا جميعاً إلا التوكل على الله والدفاع عن وجودنا أياً تكن الأثمان".

إسرائيل تستعد لحملة عسكرية طويلة ضد لبنان

إلى ذلك، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر قولها إن المسؤولين الإسرائيليين يستعدون لحملة عسكرية مطوّلة ضد حزب الله، يُرجّح أن تستمر بعد انتهاء الحرب مع إيران. وأفادت مصادر مطلعة على الخطط، بأن الهجوم الإسرائيلي على حزب الله سيستمرّ على الأقل لنفس مدة الهجوم على إيران، وقد يستمرّ حتى بعد أي وقف لإطلاق النار مع طهران. وقال أحد المصادر إن الهدف هو إلحاق ضرر كافٍ بحزب الله، بحيث لا يبقى هناك خوف دائم من إجلاء سكان المستوطنات الإسرائيلية، شمالي فلسطين المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي قوله إن رسالة بشأن توقيت الحرب نُقلت إلى دول المنطقة، مضيفاً: "يُهيئ الإسرائيليون الأطراف الدولية لاحتمال أن تطول الحرب مع حزب الله وتستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران". ووفق ما قاله مصدر آخر للصحيفة، هناك جهود دبلوماسية تُبذل لمنع عملية إسرائيلية أوسع نطاقاً، حيث عرضت فرنسا المساعدة في نزع سلاح حزب الله. وبحسب مصدر مطلع على العملية، كان المسؤولون الإسرائيليون يناقشون شنّ هجوم جديد ضد حزب الله حتى قبل بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وكشف مسؤولان مطلعان عن أنه جرت مناقشات حول إرسال قوات إسرائيلية إلى سهل البقاع، شرقي لبنان. وأوضح أحدهما أنه لم يُتخذ أي قرار بعد بهذا الشأن. واليوم الثلاثاء، قال السفير الإسرائيلي لدى فرنسا جوشوا زاركا إن إسرائيل متقدمة على الجدول الزمني في ما يتعلق بتحقيق أهداف الحرب في إيران مثل إضعاف السلطات لتمكين الشعب الإيراني من التحكم في مصيره. وأضاف زاركا، في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية الفرنسية وفق ما نقلته "رويترز"، أن الحكومة اللبنانية لم تتمكن بعد من نزع سلاح حزب الله، وأنه ليس لديه علم بأي قرار إسرائيلي بالتفاوض لإنهاء الحرب في لبنان.