إسرائيل ترفض الالتزام باتفاق وقف الحرب والانسحاب من لبنان

- رفض الاتفاق الأمريكي-الإيراني: إسرائيل ترفض الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدةً أنه غير ملزم لها، وتصر على تفكيك حزب الله وعدم الانسحاب من المناطق المحتلة، مع التركيز على أمن اليهود في إسرائيل. - موقف نتنياهو ودعم الكابينت: رئيس الحكومة نتنياهو يؤكد للرئيس ترامب أن إسرائيل غير ملزمة بالبند اللبناني في الاتفاق، ويحظى بدعم كامل من الكابينت، مع رفض أي إملاءات إيرانية في لبنان. - تصعيد محتمل وتوتر مع الولايات المتحدة: وزير الأمن الإسرائيلي يهدد بمهاجمة إيران إذا استهدفت إسرائيل، ويرفض الانسحاب من المناطق الأمنية، مع استمرار تدمير البنى العسكرية في القرى الحدودية، وسط توتر في العلاقات مع ترامب.

في أول رد رسمي إسرائيلي بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الاثنين، إن الاتفاق "غير ملزم لإسرائيل"، مؤكداً أن "اتفاق ترامب لا يُلزمنا. إسرائيل ليست تابعة للولايات المتحدة، ونحن دولة مستقلة وذات سيادة". وأضاف: "واجبنا تجاه مواطني إسرائيل، وجنود الجيش الإسرائيلي، والشعب اليهودي، وواجبنا التاريخي تجاه المضطهدين والمقتولين اليهود خلال آلاف سنوات المنفى، هو أن نوفّر الأمن لليهود في أرض إسرائيل".

وتابع بن غفير: "كل مرة خضعنا لضغط دولي على حساب أمن إسرائيل، دفعنا ثمناً دموياً مضاعفاً. هذا ما حدث في اتفاقيات أوسلو، وفي اتفاق لبنان عام 2006، وما حدث طوال فترة الاحتواء في غزة، والتي انفجرت في وجوهنا. نؤكد أننا نحب الولايات المتحدة ونشعر بالامتنان للرئيس ترامب. ومع ذلك، فإن دولة إسرائيل ليست جمهورية موز". وختم بالقول: "لسنا شركاء في هذا الاتفاق الذي لا يخدم أمننا، وهو لا يُلزمنا بأي شكل. يجب أن لا نقبل بأقلّ من تفكيك حزب الله، وممنوع الانسحاب من أي منطقة احتلها جنودنا وطهّروها من بنى الإرهاب، ولا تجوز لنا العودة إلى وضع يجلس فيه آلاف المسلّحين على حدود بلدات الشمال، وبالتأكيد ممنوع أنّ نصمت للحظة أمام أي إطلاق نار باتجاه دولة إسرائيل".

وفي السياق، نقل موقع "واينت" العبري، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أوضح للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل لا ترى نفسها ملزمة بـ"البند اللبناني" الوارد في الاتفاق مع إيران. وبحسب مسؤولين إسرائيليين، لم يسمّهم الموقع، أبلغ نتنياهو ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في المواقع التي يتمركز فيها حالياً، وسيواصل العمل لإحباط ما يصفه بالتهديد من جانب حزب الله، بما في ذلك تدمير البنى التحتية المسلحة والرد على أي هجوم ضد إسرائيل.

وأوضح المسؤولون أن هذا الموقف حظي بدعم كامل من الوزراء خلال جلسة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الذين يرون أن إسرائيل تتمسك في هذا الملف بمصالحها. كما تعتقد إسرائيل أن إيران قررت عدم الرد على القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة ضغوط أميركية ومن الوسطاء.

وأضاف الموقع أن نتنياهو أوضح لترامب أن "وحدة الساحات" أمر "غير مقبول"، وأن إسرائيل "لن توافق على أي إملاءات إيرانية في لبنان". وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن "إسرائيل ستقف بحزم إذا طُلب منها الانسحاب"، مشيرين إلى أن رئيس الحكومة يتبنى حالياً موقفاً متشدداً ويرفض مثل هذه المطالب الإيرانية. وأضافوا أن الأميركيين يدركون أن هذا الأمر غير مطروح أساساً، ولذلك لا يصرّون عليه. أما التقدير السائد داخل الكابينت، فهو أن إسرائيل "ستقف بحزم" في ما يتعلق بلبنان، حتى لو كان ثمن ذلك مواجهة مع الولايات المتحدة.

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إلى ذلك، قاد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في الجلسة، الخط الذي يدعم رداً قوياً على إطلاق النار من إيران، ولكن في لبنان تحديداً وليس الأراضي الإيرانية، في رسالة إلى ترامب بأن إيران هي "شأنه هو"، بينما لبنان هو شأن إسرائيلي.

كاتس يتوعّد إيران ويؤكد رفض الانسحاب من لبنان

من جانبه، توعّد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمهاجمة إيران "بكل قوة" إذا استهدفت إسرائيل على خلفية التطورات المتعلقة بلبنان، مؤكداً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق الأمنية العازلة التي يحتلها في لبنان وقطاع غزة وسورية.

وقال كاتس إنه يقود سياسة واضحة إلى جانب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تقوم على إبقاء القوات الإسرائيلية في هذه المناطق من دون تحديد إطار زمني، بذريعة "حماية الحدود والبلدات الإسرائيلية من هناك، في مواجهة الجهات الجهادية".

وأضاف أن المنطقة ستكون خالية من السكان المحليين ومن البنى العسكرية "فوق الأرض وتحتها"، مشيراً إلى أن إسرائيل ستواصل تدمير المنازل في القرى الحدودية التي تزعم أنها استُخدمت مواقع عسكرية، معتبراً أن ذلك "الدرس الأساسي من أحداث السابع من أكتوبر".

واعتبر كاتس أن سيطرة قوات الاحتلال على الأرض والمناطق الأمنية العازلة، بقرارات وتوجيهات من المستوى السياسي، تمثل "أحد أكبر إنجازات الجيش الإسرائيلي في حرب النهضة"، مؤكداً رفض الانسحاب من لبنان "رغم كل الضغوط القائمة والقادمة". وبحسب كاتس، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوضح هذا الموقف للرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين الأميركيين، كما أبلغه هو شخصياً إلى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يرسّخ هذه السياسة على المستويين المهني والأمني.

وأضاف: "إذا كانت هناك جهات في المعارضة الإسرائيلية تتحدى هذه العقيدة الأمنية وتؤيد انسحاب الجيش الإسرائيلي، فلتقل ذلك علناً حتى يتمكن الجمهور من الحكم بين المواقف". وتابع كاتس: "لن نساوم على المصلحة الأمنية العليا لإسرائيل أو على حماية مواطنينا، ولن ننسحب من المناطق الأمنية. وإذا هاجمت إيران إسرائيل بسبب أحداث لبنان، فسوف نهاجمها بكل قوة، ونُظهر لها بوضوح الفجوة في ميزان القوى. نحن ملتزمون فقط بمواطنينا وبأمن دولة إسرائيل".

وبموجب هذا التوجّه، تحتفظ إسرائيل بحقها في إبداء رأيها في الاتفاق، سواء أعجبها أم لا، لكن في النهاية ترامب هو من يقود الحرب المشتركة ضد إيران، وهو من يقرر ما إذا كان سيوقّع على الاتفاق أم لا. ولا تريد إسرائيل أن تكون في موقع تُتَّهم فيه بإفشال الاتفاق، ولذلك تترك الأمر لترامب ولا تردّ في إيران حتى لو تعرضت لهجوم منها، وبذلك تخفّف من حدّة الأزمة معه.

وتتذرع دولة الاحتلال بأنها تدفع أثماناً باهظة على جبهة لبنان، وأن الأمر يتعلق بتوفير الأمن لسكان الشمال، ولن تسمح بالعوة إلى ما كان سائداً قبل السابع من أكتوبر، والسماح بتعاظم تهديدات قرب المناطق الحدودية.

مسؤول إسرائيلي: الاتفاق كارثي والعلاقة مع ترامب متوترة

نقلت القناة 13 العبرية، عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم تسمّه، قوله صباح اليوم الاثنين، إن الاتفاق "كارثي لإسرائيل"، مضيفاً أنه "لا يوجد أي شخص في القيادة الإسرائيلية لا يعتقد ذلك، بدءاً من رئيس الحكومة وصولاً إلى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي".

من جانبه، نقل موقع "هيوم" العبري عن مسؤول في الكابينت قوله إن "العلاقات مع ترامب متوترة الآن أكثر من أي وقت مضى"، مضيفاً أن "جميع الوزراء يدعمون قرار جباية ثمن من حزب الله في كل مرة يهاجم فيها إسرائيل، حتى لو أدى ذلك إلى استمرار التوتر مع الرئيس الأميركي".