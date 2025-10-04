إسرائيل ترد على إعلان حماس و"تقلص" عملياتها في غزة

- أعلنت إسرائيل استعدادها لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة بعد موافقة حماس على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مما دفع الجيش الإسرائيلي لرفع جاهزيته لتنفيذ الخطة. - أصدرت القيادة السياسية الإسرائيلية تعليمات للجيش بوقف العمليات الهجومية في غزة وتقليص النشاط العسكري، مع توقع بدء المفاوضات قريبًا بعد تقييم الوضع ومحادثات مع مسؤولين أميركيين. - رغم مفاجأة نتنياهو بتصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار، إلا أن هناك توجهًا إسرائيليًا للدخول في مفاوضات لاستعادة المحتجزين، بدعم من منتدى عائلات المحتجزين.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداد إسرائيل للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، وذلك بعد إعلان حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بموجب المقترح. وقال مكتب نتنياهو في بيان فجر اليوم السبت، "في ضوء رد حماس.. إسرائيل تستعد لتطبيق فوري لخطة ترامب لإطلاق سراح جميع الأسرى"، وفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "رئيس الأركان أصدر تعليمات برفع الجاهزية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب" لاستعادة المحتجزين.

في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المستوى السياسي الإسرائيلي أصدر تعليمات للجيش بوقف عملية احتلال مدينة غزة، وتقليص العمليات الهجومية، مشيرة إلى توقعات ببدء المفاوضات قريبًا. وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "بعد تقييمات ليلية للوضع ومحادثات مع مسؤولين أميركيين، أصدر المستوى السياسي تعليمات للجيش الإسرائيلي بتقليص نشاطه في غزة إلى الحد الأدنى، والاقتصار على العمليات الدفاعية في القطاع".

وأعلنت حركة حماس في وقت سابق مساء الجمعة عن ردها على خطة ترامب، مؤكدة أنها توافق على إطلاق سراح جميع المحتجزين لديها وفق البند المتعلق بتبادل الأسرى في الخطة المكونة من 20 بندًا. وأحالت الحركة مناقشة البنود الأخرى إلى التوصل لتوافق وإجماع فلسطيني، فيما لم تتطرق لمسألة نزع السلاح. وبعد وقت قصير قال ترامب إن رد الحركة يشير إلى استعدادها للسلام، داعيا إسرائيل إلى وقف فوري للقصف على غزة.

وأفادت القناة 12 العبرية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن نتنياهو فوجئ بتصريحات ترامب، ولم يقدّر أن يدعوه لوقف إطلاق النار. واعتبر نتنياهو في مشاورات مع مستشاريه أن رد حماس كان سلبياً، وطلب منهم التنسيق مع واشنطن بشأن الموقف من رد حماس لكن الأمر لم يفلح. بالمقابل ذكرت القناة أن المستوى المهني، يرى برد حماس مساراً لإبرام صفقة.

وفي وقت سابق الليلة، نقلت وسائل إعلام عبرية، اعتقاد مسؤولين في المستوى الأمني الإسرائيلي، أنه من المناسب في أعقاب ردّ حماس، الدخول في مفاوضات، بهدف استنفاد الفرصة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين، ومن ثم الانتقال إلى مناقشة التفاصيل الكاملة للخطة. وقد نُقلت هذه التوصية إلى المستوى السياسي.

من جانبه، طالب منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين، نتنياهو بالدخول في مفاوضات فعّآلة وسريعة. وجاء في بيان له: "منتدى عائلات المختطفين، يدعم تصميم الرئيس ترامب على إعادة جميع المختطفين وإنهاء الحرب. مطلب الرئيس بوقف الحرب فوراً هو أمر ضروري، إذ إنه سيمنع ضرراً جسيماً ولا رجعة فيه بحق المختطفين. نحن نناشد رئيس الحكومة أن يأمر فوراً ببدء مفاوضات فعّالة وسريعة لإعادة جميع مختطفينا".