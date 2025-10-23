إسرائيل ترحل 32 ناشطاً أجنبياً لتضامنهم مع المزارعين الفلسطينيين

- أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارًا بترحيل 32 ناشطًا أجنبيًا، بينهم البريطاني رودي شكولدين، بتهمة خرق أوامر عسكرية والارتباط بمنظمة تصنفها إسرائيل كإرهابية، بعد تحقيق بناءً على شكوى من رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية. - تم اعتقال الناشطين أثناء مشاركتهم في قطف الزيتون تضامنًا مع المزارعين الفلسطينيين، في مظاهرة غير قانونية بجوار نابلس، حيث يُسمح فقط لقاطفي الزيتون بالبقاء خلال موسم القطاف. - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتقال الناشطين الذين كانوا يساندون الأهالي في قطف الزيتون وتوثيق هجمات المستوطنين.

قال نائب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ياريف ليفين، أمس الأربعاء، إنه أصدر مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تعليماتهما بترحيل 32 ناشطاً أجنبياً من إسرائيل، بدعوى خرقهم أمراً عسكرياً وارتباطهم بـ"اتحاد لجان العمل الزراعي" الذي تصنّفه إسرائيل "منظمة إرهابية".

وذكر ليفين، في بيان على قناته في "تليغرام"، أن قرار الترحيل اتُّخذ بعد تحقيق أجرته السلطات بناءً على شكوى تقدّم بها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، بدعوى أنهم "أناركيون (فوضويون) قاموا باستفزازات في منطقة السامرة". وأضاف: "إن هذا الإجراء الحازم يبعث رسالة واضحة مفادها أنه سيكون هناك صفر تسامح تجاه من ينتهك سيادة الدولة أو يحرض على الإرهاب أو يدعمه".

ومن بين المُرحّلين شاب بريطاني في الثلاثين من عمره يُدعى رودي شكولدين، قال في اتصال مع وكالة "فرانس برس" إنه جاء إلى الضفة الغربية المحتلّة تضامناً مع المزارعين الفلسطينيين. ووقع الحادث يوم الخميس الماضي بجوار مزرعة تقع جنوب مدينة نابلس، وفقاً للبيان الإسرائيلي الذي تحدّث عن تنظيم "32 ناشطاً أجنبياً مظاهرة غير قانونية في أرض زراعية عليها أوامر عسكرية" تسمح فقط لقاطفي الزيتون بالبقاء فيها خلال موسم القطاف. وذكرت وسائل إعلام محلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 32 ناشطاً خلال مشاركتهم في قطف الزيتون إلى جانب مزارعين فلسطينيين، تضامناً معهم في ظلّ تكرار هجمات المستوطنين خلال موسم القطاف.

و"اتحاد لجان العمل الزراعي" مؤسسة زراعية أهلية غير حكومية مسجّلة في وزارة الداخلية الفلسطينية، وتُعدّ من أكبر مؤسسات التنمية الزراعية في الأراضي الفلسطينية، وقد تأسست عام 1986 بمبادرة من مجموعة من المهندسين الزراعيين. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتقال السلطات الإسرائيلية الناشطين الذين كانوا "يشاركون في حملة لمساندة الأهالي في قطف الزيتون وتوثيق جرائم المستعمرين".

(فرانس برس)