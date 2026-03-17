إسرائيل تدّعي اغتيال قيادات إيرانية بينها لاريجاني وقائد الباسيج

- أعلنت إسرائيل عن اغتيال قيادات إيرانية بارزة في هجمات دقيقة على طهران، مؤكدة استمرارها في زعزعة النظام الإيراني عبر هجمات جوية وعمليات سرية. - أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التعاون العسكري الوثيق مع الولايات المتحدة، والذي يشمل عمليات مشتركة تهدف إلى الضغط على النظام الإيراني ودعم أصدقاء إسرائيل في الخليج. - أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على توسيع العمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها، مشيرًا إلى تعزيز التعاون مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي لإزالة التهديدات عن إسرائيل.

ادّعى الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قيادات إيرانية رفيعة خلال هجماته على إيران الليلة الماضية، في مقدّمتها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "اغتلنا علي لاريجاني". وأضاف أنّه "جرى إطلاعي على أن لاريجاني وقائد الباسيج قد جرت تصفيتهما الليلة، وانضمّا إلى (المرشد الأعلى علي) خامنئي". وذكر أنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعزا للجيش الإسرائيلي بمواصلة استهداف قيادة النظام في إيران.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال لاريجاني بـ"ضربة دقيقة". وقال في بيان: "بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية ومع قدرات عملياتية فريدة في قلب طهران قضينا على علي لاريجاني، أثناء وجوده بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران".

من جانبه، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اغتيال لاريجاني وقائد الباسيج، بأن ذلك "يشكّل ضربة كبيرة للقيادة الأمنية الإيرانية"، مستدركاً أن "إسرائيل تعمل على زعزعة النظام في إيران، ولديها أهداف ومفاجآت أخرى". وزعم عبر مقطع فيديو أنّ "لاريجاني هو المسؤول الأعلى في الحرس الثوري، والجهة التي تدير إيران فعلياً"، مضيفاً أن "قوات الباسيج تعمل على قمع السكان المدنيين في البلاد". وأشار نتنياهو إلى أن "النشاط" الإسرائيلي مستمر أيضاً داخل إيران من خلال هجمات جوية، ومُسيّرات.

وقال نتنياهو: "نحن نزعزع النظام على أمل أن نمنح الشعب فرصة لإسقاطه. هذا لن يحدث مرة واحدة، ولن يحدث بسهولة، لكن إذا واصلنا ذلك، سنمنحهم فرصة ليتمكّنوا من أخذ مصيرهم بأيديهم". وأشار نتنياهو إلى وجود تعاون عسكري مع الولايات المتحدة، يشمل نشاطاً مشتركاً لسلاحي الجو والبحر. وقال: "نحن نساعد أصدقاءنا الأميركيين في الخليج، سواء من خلال هجمات غير مباشرة تمارس ضغطاً على النظام الإيراني، أو من خلال عمليات مباشرة"، مضيفاً أن "هناك المزيد من المفاجآت".

وقبل إعلان الجيش الإسرائيلي، كانت القناة 12 قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "تتعزّز التقديرات بنجاح اغتيال علي لاريجاني ولا يوجد احتمال أنه نجا من هذه الضربة". فيما أشار موقع "هيوم" العبري، التابع لصحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى تزايد التقديرات الإسرائيلية بنجاح عملية اغتيال لاريجاني وقيادات إيرانية رفيعة أخرى في الهجمات الإسرائيلية.

وفي السياق نفسه، نقلت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، عن مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيل حاولت اغتيال علي لاريجاني في إيران، والذي تعتبره إسرائيل الشخصية الأرفع في البلاد بعد المرشد الأعلى، وأنه من يتخذ القرارات في إيران بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي - الأميركي على إيران. كما لفتت "كان" إلى أن الجيش الإسرائيلي حاول اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري، وأنه وفق التقديرات الأولية، نجحت عملية اغتيالهما.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان رسمي اليوم، إن "سلاح الجو أغار بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، أمس الاثنين، بشكلٍ موجه بالدقة في قلب طهران وقضى على غلام رضا سليماني قائد منظمة الباسيج خلال السنوات الست الأخيرة". وتابع جيش الاحتلال أن عملية اغتياله "تضاف إلى نجاح القضاء على عشرات القادة الكبار من القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني"، الذين جرى اغتيالهم منذ بدء الحملة العسكرية "وتشكّل ضربة قاسية إضافية لمنظومات القيادة والسيطرة الأمنية التابعة للنظام"، على حدّ تعبيره.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، قد عقد صباح اليوم الثلاثاء، تقييماً للوضع على مستوى هيئة الأركان العامة، وأشار خلاله إلى أنه سُجّلت الليلة الماضية في إيران اغتيالات مهمة مرتبطة بالساحتين الإيرانية والفلسطينية. واعتبر زامير أن من شأن العمليات المذكورة التأثير على إنجازات الحرب وعلى مهام الجيش الإسرائيلي، وذلك بالإضافة إلى عمليات الاغتيال التي نُفّذت في الأيام الأخيرة ضد عناصر خارجية مرتبطة أيضاً بالجبهة الفلسطينية. وخلال تقييم الوضع، وجّه رئيس الأركان بمواصلة استغلال ما وصفه بالفرص العملياتية، في إطار الحملة العسكرية الشاملة ضد إيران ومحورها بأكمله.

وقال زامير، بحسب ما ورد في بيان صادر عن جيش الاحتلال: "يواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد سلسلة من الأهداف في إيران. فإلى جانب الضربات والاستنزاف المتواصل للقدرات العسكرية والقدرات الصناعية الإنتاجية الإيرانية، نعمل أيضاً ضد عناصر الحرس الثوري وعناصر القمع التابعة للنظام. وقد سُجّلت الليلة كذلك إنجازات مهمة على مستوى عمليات الإحباط (يُقصد اغتيالات)، يمكن أن تؤثر في إنجازات المعركة وفي مهام الجيش الإسرائيلي. وذلك إضافة إلى عمليات استهداف وإحباط مهمة نُفذت في الأيام الأخيرة داخل إيران ضد عناصر خارجية مرتبطة أيضاً بالساحة الفلسطينية. ومن بين ذلك، جرى استهداف مسؤولين كبار في طهران كانوا ضالعين في أنشطة... انطلاقاً من غزة ومن يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة)، وكانوا يختبئون في شقة سرية".

ولفت زامير إلى توسيع العدوان على لبنان، في إشارته إلى "استمرار الحملة ضد حزب الله وإزالة التهديدات عن بلدات الشمال، كونها جبهة نشاط مركزية إضافية. ونحن نواصل حشد القوات وتوسيع العملية البرية". وتابع أن "التعاون بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية للجيش الأميركي يزداد متانة، والعمليات المشتركة تساهم في تعزيز الإنجازات العملياتية. سنواصل العمل بحزم لإزالة التهديدات عن سكان دولة إسرائيل".