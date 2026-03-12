إسرائيل تدعي مهاجمة موقع "طالقان" النووي الإيراني

- أعلن الجيش الإسرائيلي عن هجوم على موقع "طالقان" في إيران، زاعماً أنه جزء من البرنامج النووي الإيراني لتطوير أسلحة نووية، حيث استُخدم لتطوير مواد متفجرة ضمن مشروع أماد السري. - رغم الضربات الإسرائيلية في يونيو 2025، يواصل النظام الإيراني تطوير قدراته النووية، مع تقارير عن إعادة إعمار موقع "طالقان 2"، الذي لم يُذكر في الإعلام الإيراني أو من قبل المسؤولين الإيرانيين. - تقارير غربية وإسرائيلية، منها تقرير لموقع أكسيوس، تشير إلى أن "طالقان 2" شهد أنشطة بناء جديدة بعد هجوم إسرائيلي سابق، مع صور أقمار صناعية تُظهر غطاءً مؤقتاً فوق المبنى المتضرر.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه هاجم موقعاً في إيران ادعى أنه خاص بتطوير أسلحة نووية. وقال في بيان إن سلاح الجو هاجم في طهران "موقعاً إضافياً ضمن البرنامج النووي الإيراني

، وهو موقع طالقان، الذي استخدمه النظام (الإيراني) لتطوير قدرات حيوية بمجال تطوير السلاح النووي". وزعم أن "هذا الموقع استُخدم لسنوات طويلة لتطوير مواد متفجرة متقدمة وإجراء تجارب حساسة ضمن مشروع أماد، وهو البرنامج السري لتطوير السلاح النووي".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال حربه على إيران في يونيو/حزيران 2025، "عمل ضد مراكز المعرفة والبنى التحتية بمجال السلاح النووي الإيراني". واستدرك: "رغم الضربة القاسية التي تعرض لها البرنامج، إلا أن النظام الإيراني لم يتخل عنه، وواصل تطوير وتعزيز القدرات المطلوبة لإنتاج سلاح نووي"، على حد قوله. وادعى أنه "رصد أن النظام الإيراني بدأ مؤخرًا بإعادة إعمار الموقع".

ورغم ذلك لم يسبق أن وردت أي معلومات عن موقع "طالقان 2" في الإعلام الإيراني الداخلي، كما لم يُذكر اسمه حتى الآن في تصريحات المسؤولين الإيرانيين، فضلاً عن أن الموقع لا يُعدّ ضمن الملفات الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد ورد اسم موقع "طالقان 2" خلال السنوات الأخيرة عدة مرات في تقارير غربية وإسرائيلية، من بينها تقرير لموقع أكسيوس الأميركي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقال الموقع في تقرير حينها، إن إسرائيل دمّرت، خلال هجومها على إيران في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024، مركزاً بحثياً أدعى أنه "فائق السرية مرتبطاً بالأسلحة النووية" يحمل اسم "طالقان 2" داخل منشآت بارشين العسكرية شرق طهران. كما ادّعى "معهد العلوم والأمن الدولي" في تقرير حديث نُشر في 20 أكتوبر 2025 وجود أنشطة بناء جديدة في مركز "طالقان 2". وذكر التقرير أن أعمال بناء جديدة بدأت منذ أيار 2025 في موقع المنشأة السابق والذي تعرض لهجوم إسرائيلي سابق. كما زعم التقرير أن صوراً التُقطت عبر الأقمار الصناعية في 20 مايو/أيار 2025 للموقع أظهرت غطاءً مؤقتاً أسود اللون نُصب فوق المبنى المتضرر.