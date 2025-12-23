- كشفت "واشنطن بوست" عن دعم إسرائيل لقوات درزية في سوريا، بقيادة الشيخ حكمت الهجري، بهدف إضعاف الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد، عبر تزويدهم بأسلحة ومعدات عسكرية. - شمل الدعم الإسرائيلي إنزال شحنات سرّية من الأسلحة والمعدات إلى جنوب سوريا، وتقديم رواتب شهرية للمقاتلين الدروز، مما ساهم في تقويض قدرة الحكومة السورية على بسط نفوذها. - تراجعت إسرائيل عن دعمها العسكري المباشر بعد اشتباكات مع الحكومة السورية، وظهور شكوك حول جدوى الرهان على الانفصال الدرزي، مع استمرار التوترات مع دمشق وإدارة ترامب.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، في تحقيق لها، أن إسرائيل قدّمت دعماً عسكرياً ومالياً مباشراً لقوات درزية في سورية، من ضمنها القوات التي يقودها الشيخ حكمت الهجري، في إطار مساعٍ إسرائيلية لإضعاف قدرة الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع على بسط سيطرتها وتوحيد البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب الصحيفة، شمل الدعم الإسرائيلي إنزال شحنات سرّية من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى جنوب سورية، تضمنت نحو 500 بندقية وذخائر وسترات واقية، جرى إسقاطها جواً في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد أيام من إطاحة الأسد. وذكرت "واشنطن بوست" أن هذه الأسلحة وُجّهت إلى مليشيا درزية تُعرف باسم "المجلس العسكري"، بدعم مباشر من مسؤولين إسرائيليين شاركوا في العملية.

وأضاف التقرير أنّ إسرائيل واصلت لاحقاً تزويد المقاتلين الدروز بمعدات عسكرية غير فتاكة، من بينها السترات الواقية والمستلزمات الطبية، حتى بعد تقليص الدعم العسكري المباشر، في خطوة قالت الصحيفة إنها تُسهم في تقويض قدرة الحكومة السورية الجديدة على تركيز السلطة في دمشق. كما نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين دروز أنّ إسرائيل تقدّم رواتب شهرية تتراوح بين 100 و200 دولار لنحو 3 آلاف مقاتل من الجماعة في سورية، في مؤشر على استمرار بناء قوة موازية للحكومة المركزية، رغم توقف شحنات السلاح الثقيلة في أغسطس/ آب الماضي.

ووفق الصحيفة، بلغ الدعم الإسرائيلي ذروته في إبريل/ نيسان، عقب اشتباكات بين مقاتلين دروز وقوات من الحكومة السورية، قبل أن يتراجع لاحقاً مع انتقال إسرائيل إلى مسار تفاوضي مع دمشق، وظهور شكوك داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن جدوى الرهان على الانفصال الدرزي. ولفت التقرير إلى أن دعم إسرائيل لقوات الهجري، التي تدعو إلى مسار انفصالي عن دمشق، فاقم التوتر بين إسرائيل والحكومة السورية الجديدة، كما أثار خلافات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تراهن على الشرع بوصفه مدخلاً لإعادة الاستقرار إلى سورية وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب علّقت في الأشهر الأخيرة نقاشات داخلية كانت تهدف إلى تحويل قوات الهجري في سورية إلى مليشيا وكيلة، بسبب مخاوف من الانقسامات الداخلية بين الدروز وخطر تورّط إسرائيل على نحوٍ أعمق في المشهد السوري.

ويأتي هذا الدعم في إطار استراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى منع تشكّل سلطة سورية مركزية قوية بعد سقوط نظام الأسد، إذ ترى تل أبيب أن دعم قوى محلية مسلّحة خارج سيطرة دمشق، ومن بينها القوات التي يقودها الشيخ حكمت الهجري، يتيح لها الإبقاء على حالة تفكك سياسي وأمني في جنوب سورية. وتستخدم إسرائيل هذا النهج وسيلةَ ضغط غير مباشرة على الحكومة السورية الجديدة، عبر خلق مراكز قوة موازية تُقوض جهود توحيد البلاد وتحدّ من قدرة دمشق على بسط نفوذها، في وقت تبرّر فيه هذه السياسة بالحاجة إلى منع ظهور نظام قد يشكّل تهديداً على حدودها.