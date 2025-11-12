إسرائيل تدرس تسوية لترحيل مقاتلي حماس العالقين في رفح إلى تركيا

- تدرس إسرائيل اقتراحًا لنفي مقاتلي حماس العالقين في نفق برفح إلى تركيا، حيث سيتم توزيعهم على دول أخرى، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة وتركيا، دون مشاركة إسرائيل في المفاوضات. - رئيس الأركان الإسرائيلي أصدر تعليمات للقضاء على المقاومين تحت الأرض، مع التركيز على رفح، مشددًا على عدم التقدم بأي تسوية إلا بشروط لاستعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. - توصل نتنياهو وكوشنر إلى تسوية لترحيل مقاتلي حماس دون أذى، بشرط تسليم أسلحتهم وتعهدهم بعدم العودة للإرهاب، بعد استعادة رفات الأسرى الإسرائيليين.

تدرس إسرائيل اقتراح تسوية يقضي بنفي مقاتلي حركة حماس العالقين في نفق في رفح بالمنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي من الخط الأصفر، إلى تركيا، بحسب ما أفادت القناة 13 العبرية مساء اليوم الأربعاء. وبموجب التسوية التي قد توافق عليها إسرائيل، يُنقل المقاتلون الذين يبلغ عددهم نحو 150 إلى تركيا، حيث سيجري توزيعهم على عدة دول.

وذكرت القناة أن هذا الاقتراح يُبحث في إطار التنسيق بين الولايات المتحدة وتركيا، وتشارك فيه دول أخرى، بينما لا تشارك إسرائيل في المفاوضات، لكنها مطّلعة على مجرياتها. وقد طُرح الموضوع في الأيام الأخيرة في مناقشات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمؤسسة الأمنية. وقال مسؤول إسرائيلي: "يمكننا إبداء مرونة تجاه الولايات المتحدة. لا خيار آخر، هذا جزء من اللعبة".

وقبل يومين، قال ديوان نتنياهو، عقب الاجتماع بين الأخير وجاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن أي قرار بشأن مقاتلي حماس "المحاصرين في الأنفاق سيكون بالتعاون مع إدارة ترامب".

وذكر مسؤولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة أن رئيس الأركان إيال زامير أصدر تعليمات في عدة منتديات عملياتية بأن على قيادة الجنوب القضاء على جميع "جيوب" المقاومين الموجودين تحت الأرض، مع التركيز على منطقة رفح. كما قرر رئيس الأركان أنه لا ينبغي التقدّم بأي تسوية تتيح خروج المقاومين، و"إذا تقرر المضي في هذا الأمر، فيجب النظر فيه فقط إذا تحققت شروط لاستعادة أسرى ومفقودين (إسرائيليين)". وسيواصل جيش الاحتلال، بحسب ما نُسب إلى زامير "بذل كل الجهود لاستعادة الأسرى القتلى من قطاع غزة، إلى جانب استمرار الحملة لإسقاط حكم حماس"، وفق تعبيره.

ويوم أمس الثلاثاء، نقل موقع "واينت" العبري عن مسؤول في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قوله إنه جرى التوصّل إلى تسوية بين نتنياهو وكوشنر بشأن ترحيل مقاتلي حماس. ووفقاً لمزاعم المسؤول، تنصّ التسوية على أن تسمح إسرائيل بترحيل المقاومين "دون أن يُمسّوا بأذى"، إلا أنه حتى الآن (أي أمس الثلاثاء) لم توافق أي دولة على استقبالهم.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أنه وفقاً لخطة الرئيس الأميركي الأصلية، يمكن لعناصر حماس الحصول على "عفو عن أفعالهم" فقط إذا سلّموا أسلحتهم وتعهدوا بعدم العودة إلى "الإرهاب"، على حد وصفه، وكل ذلك فقط "بعد استعادة إسرائيل رفات جميع الأسرى الإسرائيليين". ولم يصدر أي تعليق من ديوان نتنياهو على ما أورده الموقع العبري.

ووفق وسائل إعلام عبرية، برزت في رفح فرصة بالنسبة إلى إسرائيل تتمثل بموافقة حماس على "بذل جهد للعثور على جثامين إضافية لأسرى إسرائيليين مقابل سماح الاحتلال لعناصرها هناك بالانتقال إلى الجانب الغزي من الخط الأصفر". ونظر رئيس الحكومة نتنياهو بإيجابية في مقترحات السماح لهم بالمرور الآمن، لكنه تراجع عن ذلك عقب انتقادات وتهديدات من داخل حكومته الأسبوع الماضي.