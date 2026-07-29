- أطلق حزب الله مسيّرة مفخخة استهدفت مركبة هندسية إسرائيلية في مرتفعات علي طاهر جنوبي لبنان، دون وقوع إصابات، مما اعتبره الجيش الإسرائيلي انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار. - رغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل اعتداءاتها على القرى الجنوبية، بما في ذلك قصف النبطية الفوقا وتلة علي الطاهر، مع عمليات تمشيط وإحراق منازل في مناطق مختلفة. - يستعد لبنان لجولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل في روما، بهدف وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب وتسريع الانسحاب الإسرائيلي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إطلاق حزب الله مسيّرة مفخخة استهدفت مركبة هندسية تابعة له في منطقة مرتفعات علي طاهر جنوبي لبنان، ليل الثلاثاء - الأربعاء، من دون أن يسفر الأمر عن وقوع إصابات. وفي وقت لم يصدر بعد أي بيان عن حزب الله بشأن الاستهداف، اعتبر الجيش هذه الحادثة انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من قبل حزب الله.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق اليوم، بأن هذه الحادثة تُعدّ الأولى من نوعها منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بين لبنان وإسرائيل. وفي السياق، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي "يدرس تنفيذ رد عسكري" على استهداف الآلية في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. ونقلت القناة عن مصادر قولها إن "خيارات الرد لا تشمل استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت"، مؤكدة أنه "لإزالة أي شك، فإن الضاحية الجنوبية ليست مطروحة كهدف في الرد".

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل، وصيغة الإطار الموقعة في 26 يونيو/ حزيران، تواصل إسرائيل اعتداءاتها يومياً على عدد من القرى في الجنوب، ومن ضمنها تلة علي الطاهر، التي تصدرت دائماً المشهد ميدانياً، نظراً إلى أهميتها الاستراتيجية والعسكرية، لإشرافها على مدينة النبطية ومناطق محاذية للحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة والشريط الحدودي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الخيارات العسكرية التي يدرسها الجيش الإسرائيلي للرد على الهجوم؟ ما هي أهمية تلة علي الطاهر الاستراتيجية والعسكرية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وشهد الجنوب اللبناني، خلال الساعات الماضية، وبالتزامن مع اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تصعيداً واسعاً، سواء عبر عمليات التفجير أو التمشيط أو النسف والتدمير، فيما لا تزال الاعتداءات متواصلة اليوم الأربعاء.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بلدة النبطية الفوقا وتلة علي الطاهر بقصف مدفعي، كما نفذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة بين النبطية الفوقا وزوطر الشرقية، إضافة إلى تمشيط على أطراف بلدة المنصوري وبلدة حداثا، فيما أقدم على إحراق عدد من المنازل في بلدة القنطرة.

يأتي ذلك في وقت يستعد لبنان لجولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية في العاصمة الإيطالية روما، يوم 4 أغسطس/ آب المقبل، والتي يأمل لبنان من خلالها التوصل إلى وقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، بما في ذلك أعمال النسف والتجريف والتفجير، وإضافة بلدات جديدة إلى المناطق التجريبية، لتسريع عملية الانسحاب الإسرائيلي، ولا سيما في ظل خشية لبنانية رسمية من تأثير استمرار هذه الانتهاكات على نجاح صيغة الإطار.