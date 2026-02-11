- أكملت وزارة الأمن الإسرائيلية سلسلة تجارب ناجحة على منظومة الدفاع الجوي "مقلاع داود"، التي تهدف لاعتراض تهديدات جوية متنوعة، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للدفاع الصاروخي وشركة رفائيل. - التجارب تضمنت اختبار قدرات جديدة للمنظومة، مستندة إلى دروس عملياتية من القتال، مما يعزز من قدراتها التكنولوجية والعملياتية، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة. - تُعد "مقلاع داود" جزءاً من منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات في إسرائيل، وتخضع لعمليات ترقية مستمرة، مما يجعلها من أفضل منظومات الدفاع عالمياً.

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، استكمال سلسلة تجارب على منظومة الدفاع الجوي "مقلاع داود"، والتي تتمثل مهمتها في اعتراض تهديدات جوية مختلفة، من بينها الصواريخ، والقذائف، والقطع الجوية والمسيّرات. وأوضحت، في بيان لها، أنّ التجارب شملت اختبار قدرات جديدة للمنظومة، وذلك في وقت تتزامن فيه مع المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، واحتمال التصعيد العسكري الذي قد تكون إسرائيل جزءاً منه.

وجاء في بيان وزارة الأمن أنّ "سلسلة التجارب بُنيت على أساس الدروس العملياتية المستخلصة من القتال، وشملت مجموعة من السيناريوهات والتحدّيات، بما يتناسب مع التهديدات القائمة الآخذة بالتطور". وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أنّ من قاد التجارب هي مديرية "حوما" التابعة لإدارة تطوير الأسلحة والبنية التكنولوجية التابعة لوزارة الأمن، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للدفاع الصاروخي وشركة رفائيل للصناعات العسكرية الإسرائيلية. وذكرت أنّ "نجاح التجارب يشكّل قفزة تكنولوجية وعملياتية إضافية في ترقية المنظومة، التي أثبتت خلال الحرب قدرات أداء عالية مع اعتراضات ناجحة أنقذت أرواحاً ومنعت أضراراً جسيمة"، وفق البيان.



وتُعدّ منظومة "مقلاع داود" طبقة دفاع مركزية ضمن منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات في إسرائيل، والتي تشمل أيضاً منظومات "حيتس" (السهم)، و"القبة الحديدية" ومنظومة الليزر "أور إيتان"، والتي سُلّمت في الآونة الأخيرة لسلاح الجو. وقال رئيس مديرية "حوما" في إدارة تطوير الأسلحة والبنية التكنولوجية التابعة لوزارة الأمن، موشيه فتال، إنّه "خلال الحرب، خاصة في عملية الأسد الصاعد (العدوان على إيران في يونيو/ حزيران الماضي)، أجرى أفراد المديرية تغييرات وتعديلات في الوقت الحقيقي (أي وقت الحرب) كان لها تأثير دراماتيكي على قدرات منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو، وبشكل خاص منظومة مقلاع داود".

وأضاف: "كجزء من خطط التطوير المقررة، أدرنا سلسلة واسعة من التجارب التي اختبرت قدرات مستقبلية والتعامل مع تهديدات متعددة ومتنوّعة. وقد انتهت السلسلة بنجاح كامل، مما يتيح ترقية جوهرية لمنظومة الدفاع الجوي لدولة إسرائيل". من جانبه، أضاف المدير العام لشركة رفائيل الإسرائيلية، يوآف تورجمان، أنّه "على خلفية التهديدات المتزايدة والمتطورة، تفخر رفائيل باختتام سلسلة التجارب المتقدّمة على منظومة مقلاع داود بنجاح، وهي سلسلة شملت استخدام قدرات جديدة في مجموعة واسعة من السيناريوهات التي تشمل تحديات كبيرة". وشدّد على أنّ "المنظومة تخضع باستمرار لعمليات ترقية وتكييف، وسلسلة التجارب الحالية تثبت مرة أخرى أنّ مقلاع داود من أفضل منظومات الدفاع في العالم".

يذكر أن إسرائيل دأبت خلال الحرب مع إيران وبعدها على تطوير منظوماتها الدفاعية المختلفة، استعداداً لأي حرب مقبلة. ولطالما افتخرت بمنظومتها الدفاعية والنتائج التي حققتها في التصدي لأهداف جوية، مع التأكيد في الوقت ذاته أنها لا تحقق حماية كاملة. وسبَّبت الصواريخ الإيرانية في يونيو، دماراً كبيراً في جميع المواقع التي سقطت فيها، كما أسفرت عن قتلى وجرحى. وبحسب ما عاينه "العربي الجديد" في الآونة الأخيرة، لا تزال بعض المواقع المتضررة على حالها منذ الحرب قبل نحو سبعة أشهر.