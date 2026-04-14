- أكد رئيس الموساد ديفيد برنيع أن مهمة الجهاز في إيران لن تكتمل إلا باستبدال النظام، مشيراً إلى استمرار المعركة بعد الهجمات في طهران، ومشدداً على أن المحرقة ليست من الماضي وأن الكراهية لا تزال تهدد الشعوب. - كشفت نيويورك تايمز عن خطة الموساد لتحريك المعارضة الإيرانية وإشعال اضطرابات قد تؤدي إلى انهيار النظام، لكن مصادر نفت التفاصيل، مشيرة إلى أن استبدال النظام قد يستغرق وقتاً طويلاً. - شدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن إخراج المواد المخصّبة من إيران شرط أساسي لإنهاء الحرب، مؤكداً على قوة وأمان إسرائيل في ذكرى الهولوكوست.

قال رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، اليوم الثلاثاء، إن مهمة الجهاز في إيران "لن تكتمل إلا عندما يتم استبدال النظام" الإيراني، في وقت أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل حدّدتا إخراج المواد المخصّبة من إيران كشرط أساسي لإنهاء الحرب. وأضاف برنيع في مراسم إحياء ذكرى المحرقة النازية، في مقر الجهاز، أنّه رغم إنجازات إسرائيل في القتال ضد إيران، "لم نعتقد أن هذه المهمة ستُستكمل فور توقّف القتال، لكننا خططنا لأن تستمر معركتنا في الفترة التي تعقب الهجمات في طهران".

وبحسب برنيع، "يخطئ السذّج حين يعتقدون أن المحرقة أصبحت من الماضي، وأنه في واقع أيامنا لا يمكن حدوث إبادة جماعية، ولا يمكن إطلاق دعوات للإبادة، ولا يمكن أن تنشأ كراهية تهدد وجود شعب بأكمله". وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، قد أفادت في مارس/ آذار الماضي، استناداً إلى مقابلات مع عدة مصادر رسمية في الولايات المتحدة وإسرائيل، بأنه قبل العدوان على إيران، قال رئيس الموساد لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الجهاز قادر خلال أيام على تحريك المعارضة الإيرانية، وإشعال اضطرابات قد تؤدي إلى انهيار النظام في طهران.

وعرض برنيع هذا المقترح على مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية خلال زيارته لواشنطن في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي. وبحسب المصادر، فقد تبنّى نتنياهو التفاؤل الذي أبداه الموساد بشأن إمكانية اندلاع انتفاضة، بهدف إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إسقاط النظام هدف واقعي. مع ذلك، نقلت صحيفة هآرتس العبرية، في حينه، نفي مصادر مطّلعة لم تسمّها، التفاصيل التي نشرتها نيويورك تايمز. ووفقاً للمصادر ذاتها، قُبيل العدوان على إيران، قدّر رئيس الموساد في النقاشات أنه يمكن إخراج متظاهرين إلى شوارع طهران فقط بعد انتهاء الحرب، كما أن عملية استبدال النظام قد تستغرق أشهراً طويلة بعد ذلك.

يُذكر أن برنيع ما زال على رأس جهاز الموساد الإسرائيلي، وذلك بعدما أقرّت اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا في إسرائيل تعيين رومان غوفمان، السكرتير العسكري لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رئيساً للجهاز، على أن يتولى مهامه رسمياً في الثاني من يونيو/ حزيران المقبل، لمدة خمس سنوات.

من جهته، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وإسرائيل حدّدتا إخراج المواد المخصّبة من إيران كشرط أساسي لإنهاء الحرب. وأضاف: "في يوم ذكرى الهولوكوست هذا، إسرائيل أقوى وأكثر أمناً، وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة لا تواجه تهديداً بالإبادة. المواد المخصّبة قد تشكّل أساساً لمحاولة إعادة تشغيل المشروع النووي الإيراني، ولذلك اعتبرت الولايات المتحدة وإسرائيل إخراج هذه المواد من إيران شرطاً أساسياً لإنهاء الحرب".