إسرائيل تحتجز ناشطين اثنين من "أسطول الصمود" وتفرج عن الآخرين

- احتجزت القوات الإسرائيلية ناشطين من أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية، وتم نقلهم إلى اليونان باستثناء سيف أبو كشك وتياغو أفيلا اللذين سيخضعان للتحقيق في إسرائيل. - أعلنت تركيا عن وصول 20 ناشطاً تركياً إلى جزيرة كريت بعد احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية، وتنتظر عودتهم إلى تركيا في رحلة جوية خاصة، مما أثار ردود فعل دولية. - تم اعتقال 175 ناشطاً كانوا على متن أكثر من 20 قارباً متجهة إلى غزة، وتعرضت القوارب لهجوم بأسلحة نصف آلية، وسيُنقل النشطاء إلى اليونان بالتنسيق مع الحكومة اليونانية.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، احتجاز ناشطَين اثنين ضمن أسطول الصمود العالمي الذي أبحر إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي، قبل تعرضه للقرصنة من قبل قوات إسرائيلية في المياه الدولية. وقالت الوزارة في بيان: "جميع ناشطي الأسطول موجودون الآن في اليونان، باستثناء سيف أبو كشك، وتياغو أفيلا".

وأشارت إلى أنه سيتم نقل أبو كشك وأفيلا للتحقيق في إسرائيل. وسيف أبو كشك هو المتحدث باسم "المسيرة العالمية إلى غزة"، ويحمل الجنسية النرويجية، أما أفيلا فهو ناشط برازيلي في مجال حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، أن نشطاء أسطول الصمود العالمي من الأتراك وغيرهم من الجنسيات الأخرى المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، وصلوا إلى جزيرة كريت. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية أونجو كجلي في منشور له على منصة إكس أن المواطنين الأتراك وبعض رعايا الدول الأخرين تُنتظر عودتهم لتركيا اليوم في رحلة جوية خاصة. وكانت تركيا قد أعلنت عن وجود 20 ناشطاً تركياً من بين الناشطين المحتجزين من قبل القوات الإسرائيلية التي هاجمت الأسطول في المياه الدولية، وهو ما استدعى ردود فعل دولية كبيرة. وقال كجلي في منشوره "وصل المواطنون الأتراك وباقي المشاركين في الأسطول العالمي إلى جزيرة كريت، حيث احتجزوا نتيجة التدخل غير القانوني للقوات الإسرائيلية في المياه الدولية".

والخميس، أعلنت الخارجية الإسرائيلية اعتقال 175 ناشطاً كانوا على متن أكثر من 20 قارباً تم الاستيلاء عليها في المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى غزة. وأفاد ناشطون على متن الأسطول بأن قواربهم تعرضت لهجوم "بأسلحة نصف آلية".

إعلام وحريات إسرائيل تختطف صحافيين بقرصنة أسطول الصمود

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس الخميس، أن النشطاء الذين كانوا على متن الأسطول سيُنقلون إلى اليونان. وكتب ساعر في منشور على منصة "إكس": "بالتنسيق مع الحكومة اليونانية، سيتم إنزال المدنيين الذين نقلوا من سفن الأسطول إلى السفينة الإسرائيلية، في البر اليوناني خلال الساعات المقبلة".

وكان منظمو الأسطول قد نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من مساء الأربعاء، أن "زوارق سريعة يُشتبه بأنها إسرائيلية اقتربت من سفننا، وأمرت المشاركين بالتوجه إلى مقدمة السفن والركوع على الأيدي والركب". وفي توثيق آخر نشره المشاركون، سُمعت رسالة من سلاح البحرية الإسرائيلي جاء فيها: "هنا البحرية الإسرائيلية. إن محاولات خرق الحصار البحري الأمني القانوني المفروض على قطاع غزة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. يرجى تغيير مساركم والعودة إلى ميناء الانطلاق".