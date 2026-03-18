- أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس توجيهات للجيش والموساد بتنفيذ اغتيالات في إيران دون الحاجة لموافقات إضافية، مستهدفين مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى. - خلال اجتماع في مقر قيادة الحرب في تل أبيب، توعد كاتس بتوجيه "مفاجآت حاسمة" ضد إيران وحزب الله، مؤكداً تصاعد قوة الهجمات واغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب. - وصفت يديعوت أحرونوت التوجيهات بالاغتيالات بأنها "غير مسبوقة"، مشيرة إلى تنفيذ سلسلة اغتيالات استهدفت قادة إيرانيين بارزين.

وجَّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس الجيش و"الموساد" إلى تنفيذ اغتيالات في إيران، دون الرجوع للمستوى السياسي والانتظار لموافقات إضافية. وقال كاتس اليوم الأربعاء، إنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجازا للجيش "القضاء على أي مسؤول إيراني رفيع المستوى تمّ تحديد الدائرة العملياتية والاستخبارية بشأنه، من دون الحاجة الى موافقة إضافية". وأضاف: "سنواصل إحباط (مخططاتهم) ومطاردتهم جميعاً".

وتوعد كاتس خلال اجتماع تقييم للوضع في مقر قيادة الحرب في "الكريا" بتل أبيب، داخل ما يُعرف بـ"البئر"، في إشارة إلى مكان محصن تحت الأرض، بإنزال "مفاجآت حاسمة في جميع الجبهات، ما سيرتقي بمستوى الحرب التي نخوضها ضد إيران وحزب الله في لبنان". ولفت إلى أن "قوة الهجمات على إيران تتصاعد"، مؤكداً أن جيشه اغتال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب الليلة.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الأركان، تمير يدعي؛ ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، شلومي بيندر، ورئيس شعبة العمليات، إيتسك كوهين، ورئيس قسم التخطيط بهيئة الأركان العامة، هدي زيلبرمان، وقائد قيادة الجبهة الداخلية، شاي كلابر، وقائد سلاح الجو المعيّن اللواء عومر تيشلر، ونائب وزير الأمن اللواء غاي ماركيزنو، وقائد فرع العمليات اللواء يسرائيل شومر وعدد من كبار المسؤولين الآخرين في المنظومة الأمنية.

من جهتها، وصفت يديعوت أحرونوت التوجيه المفتوح بالاغتيالات بأنه "غير مسبوق". ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم تسمه: "هذا أمر لم يحدث من قبل، فاغتيالات المسؤولين الكبار دائماً تتطلب موافقة الحكومة، لكن الآن إذا كان يوجد هدف فوري، فقصفه". ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، نفذت إسرائيلية سلسلة اغتيالات طاولت عدة قادة إيرانيين، من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، ووزير الدفاع عزيز نصير زاده، ورئيس الأركان محمد باقري.