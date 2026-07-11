إسرائيل تجمّد عمليات "حساسة" في جنوب لبنان بطلب أميركي

- أصدرت إسرائيل تعليمات بتجميد العمليات "الحساسة" في جنوب لبنان بناءً على طلب أمريكي، حتى تتضح مآلات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والمفاوضات مع لبنان. - أعرب المسؤولون الأمريكيون عن خشيتهم من انجرار إسرائيل إلى المواجهة مع إيران، وأوصوا بانتظار تنفيذ أي ضربات داخل إيران لتجنب توسيع رقعة المواجهة. - يتوقع جيش الاحتلال بدء الانسحاب من جنوب لبنان هذا الأسبوع، مع انعقاد محادثات جديدة في روما، وزيارة وفد أمريكي لتنسيق الانسحاب وتنفيذ الاتفاق الإطاري.

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الجمعة، أنّ المستوى السياسي في إسرائيل أصدر تعليمات إلى جيش الاحتلال بتجميد جميع العمليات التي تُصنّف على أنها "حساسة" في جنوب لبنان، وذلك بناءً على طلب من الولايات المتحدة. وبحسب التقرير، تسري هذه التعليمات حتى صدور توجيهات أخرى، وإلى حين اتضاح مآلات التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك المفاوضات بين إسرائيل ولبنان.

وأضافت الهيئة أن المسؤولين الأميركيين، المنشغلين خلال الأيام الأخيرة بالتصعيد مع إيران، أعربوا عن خشيتهم من انجرار إسرائيل أيضاً إلى المواجهة. ونقلت "كان" عن مصدر أمني قوله إنّ إسرائيل مستعدة لاستغلال أي هجوم إيراني يستهدفها لتنفيذ ضربات واسعة داخل إيران، إلا أنه، بناءً على طلب من البيت الأبيض، صدرت تعليمات إلى جيش الاحتلال بالانتظار، حتى لا تتسع رقعة المواجهة الحالية لتشمل إسرائيل أيضاً.

وفي سياق متصل، أفادت "كان" بأن جيش الاحتلال يتوقع أن يبدأ الانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان اعتباراً من الأسبوع الجاري، حيث ستُعقد أيضاً جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما. وأضافت أن وفداً أميركياً مسؤولاً عن التنسيق بين الجانبين زار إسرائيل الأسبوع الماضي، على أن يتوجه هذا الأسبوع إلى لبنان لعقد اجتماعات تهدف إلى تنسيق النقاط الأخيرة التي تسبق الانسحاب الإسرائيلي من بلدتي زوطر الغربية وفرون.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد أفادت بأن من المتوقع وصول وفد عسكري أميركي إلى بيروت من أجل المساعدة في تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين لبنانيين كبيرين قولها أن وفداً من القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" ينتظر أن يزور لبنان قبيل بدء مباحثات روما.

وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن ملحقاً أمنياً في الاتفاق الإطاري، لم يُكشف عنه، يحمل في طياته تفاصيل انتشار الجيش اللبناني في مناطق الانسحاب الإسرائيلي، مضيفة أنه لم يحدد المنطقتين التجريبيتين التي يجري الحديث عن تسليمهما في مرحلة أولية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لبنانيين كبيرين ودبلوماسي غربي قولهم إن بيروت تتوقع "بعض التحرك" من الجانب الإسرائيلي قريباً في ما يخص منطقة تجريبية، لكنهم أشاروا إلى أن سقف التوقعات ما زال متدنياً بإمكانية حدوث ذلك قبل انعقاد لقاء روما.