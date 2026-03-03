إسرائيل تجلي موظفي سفارتها في الإمارات بـ"عملية خاصة"

- أجلت إسرائيل موظفي سفارتها في الإمارات عبر رحلة خاصة إلى تل أبيب، بعد تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج. - أعلنت الإمارات إغلاق سفارتها في إيران وسحب بعثتها الدبلوماسية، منددة بالاعتداءات الإيرانية التي طالت مواقع مدنية، واعتبرتها انتهاكاً للسيادة الوطنية والقانون الدولي. - تستمر إيران في استهداف "مصالح أميركية" في المنطقة، مما أدى إلى إدانة دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تطلق طهران هجمات صاروخية على إسرائيل كرد فعل على الهجمات التي تتعرض لها.

أجلت إسرائيل، الثلاثاء، موظفي سفارتها في الإمارات على متن رحلة خاصة إلى مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب. وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إنه تم إعادة موظفي السفارة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والممثلية في مدينة دبي وعائلاتهم صباح الثلاثاء، إلى إسرائيل.

وأكدت الهيئة أن الإجلاء تم عبر "عملية خاصة" إلى تل أبيب. وأقلعت الرحلة من دبي، وحصلت على إذن خاص بالهبوط في مطار بن غوريون رغم إغلاق المطار أمام الرحلات التجارية.

وتتعرض الإمارات، بالإضافة إلى الكويت والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق، لأضرار جراء هجمات إيرانية منذ فجر السبت، عقب بدء تل أبيب وواشنطن هجوماً على طهران.

وأعلنت الإمارات الأحد إغلاق سفارتها وسحب سفيرها وأعضاء بعثتها الدبلوماسية في إيران كافة، وذلك على خلفية "الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة". وفي بيان، اعتبرت الخارجية الإماراتية الاعتداءات الإيرانية "هجمات عدوانية طاولت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزلاً للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وتقول إيران إنها تستهدف ما تصفه بـ"مصالح أميركية في دول المنطقة"، غير أن بعضها ألحق أضراراً بأعيان مدنية، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبةً بوقف هذه الاعتداءات وفي موازاة ذلك، تطلق طهران رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل، أسفرت عن قتلى وجرحى، في إطار ردها على الهجمات التي تتعرض لها.

(الأناضول، العربي الجديد)