إسرائيل تتهم إيران بهجوم سيبراني على مستشفى: تجاوز للخط الأحمر

- تعرض مستشفى "أساف هروفيه" لهجوم سيبراني من مجموعة قرصنة أوروبية شرقية، لكن التحقيقات كشفت أن إيران هي الجهة الفعلية وراء الهجوم، حيث سُرّبت معلومات طبية دون إلحاق ضرر بالخدمات الطبية. - شهدت إسرائيل موجة هجمات سيبرانية استهدفت شركات وهيئات حيوية، حيث استغل المهاجمون بيانات مسروقة للتسلل إلى الأنظمة، لكن معظم الهجمات لم تؤثر على الأداء. - بفضل التحرك السريع والتعاون بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والشركات المتضررة، تم إحباط الهجمات ومنع أضرار أوسع على الاقتصاد الإسرائيلي.

لم يمضِ وقت على الهجوم السيبراني الذي استهدف مستشفى "أساف هروفيه"، قبل نحو ثلاثة أسابيع، حتّى أعلنت مجموعة قرصنة من أوروبا الشرقية مسؤوليتها عن الهجوم؛ غير أن "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" الإسرائيلية أعلنت، اليوم الأربعاء، أن الهجوم كان جزءاً من موجة هجمات سيبرانية "مصدرها إيران"، استهدفت شركات وهيئات حيوية في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رئيس الهيئة، يوسي كرادي، قوله إنه "إلى جانب تسريب المعلومات، فإن مجرد محاولة الإضرار بمستشفى في إسرائيل يمثل تجاوزاً للخط الأحمر، لأن الهجوم يمكن أن يؤدي أيضاً إلى المساس بحياة البشر". وخلال الحادثة غير المألوفة، على حد وصف الصحيفة، سُرّبت معلومات طبية، ونشرت مجموعة القرصنة من أوروبا الشرقية رسالة ابتزاز مع مهلة 72 ساعة، لكن "يتضح الآن أن الجهة التي وقفت فعلياً وراء الهجوم كانت إيران". وطبقاً لكرادي، فإن التحقيق الذي أجرته الهيئة كشف عن أن الهجوم على مستشفى "أساف هروفيه"، الذي وقع يوم "الكيبور" (الغفران- الذي حل في وقت سابق من الشهر الجاري)، نفذته جهات هجومية إيرانية؛ حيث سرّب المهاجمون معلومات محاولين تعطيل نشاط المستشفى "لكنهم فشلوا"، إذ أُحبط الهجوم في مراحله الأولى دون أن يلحق ضرراً بالخدمات الطبية.

في غضون ذلك، أصدرت الهيئة الإسرائيلية بياناً قالت فيه إنه "خلال الأسابيع الأخيرة، رصدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني موجة من الهجمات على شركات توفر خدمات حوسبة لشركات أخرى في الاقتصاد الإسرائيلي"، لافتةً إلى أن "أكثر من عشر شركات خاصة تعرضت لمستوى معين من الهجوم مؤخراً، ومعظمها استُهدف من خلال الاتصال بشركات الخدمات الرقمية التي تشكل حلقة في سلاسل التوريد".

وأضافت أن "من بين الهيئات التي استُهدفت في موجة الهجمات الإيرانية الأخيرة كان مستشفى شمير (أساف هروفيه)، حيث حاول المهاجمون تعطيل نشاط المستشفى دون أن يفلحوا". وأشار التحقيق إلى أن المهاجمين الذين شاركوا في الهجمات الأخيرة استغلوا أسماء مستخدمين وكلمات مرور سُرقت أو تسرّبت، ومن خلالها تسللوا إلى الأنظمة. وفي معظم الحالات لم يحدث تعطيل في الأداء، لكن في بعض الحالات سُرّبت معلومات من منظمات مختلفة.

وزعمت الهيئة أن نية المهاجمين كانت إحداث أضرار أوسع بكثير، إلا أن ذلك مُنع "بفضل التحرك السريع والمنسق للهيئة، وللشركات المتضررة، ولكل الشركاء في طواقم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني: جهاز الشاباك، والوزارات الحكومية، وجهات تابعة للجيش الإسرائيلي". ولفتت إلى أنها عملت بتعاون وثيق مع الشركات المتضررة ومع منتدى "ميرور"، وهو منتدى مهني يضم شركات متخصصة في الحماية من الهجمات السيبرانية ويعمل بالتنسيق مع الهيئة. وفي الصدد، قال كرادي إنه "بفضل التعاون وتبادل المعلومات السريع والاستجابة الدقيقة، أُغلقت الأحداث بسرعة وكفاءة، وجُنّب الاقتصاد الإسرائيلي أضراراً أوسع".