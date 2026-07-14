- يحاصر الجيش الإسرائيلي عناصر حزب الله في منشآت تحت الأرض بمرتفعات علي الطاهر، مع تقليل التصريحات العلنية لتجنب التصعيد. - نجحت القوات الإسرائيلية في تطويق منشآت كفرتبنيت بفضل معلومات استخباراتية، مع خيارين للمحاصرين: الاستسلام أو الموت. - يعاني جنود الاحتياط في موقع "تسيبورن" من ظروف معيشية سيئة، مع اكتشاف لحوم متعفنة ومشاكل بنية تحتية، وتعمل الفرقة 91 على تحسين الأوضاع.

يتكتّم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، على طريقة تعامله مع عشرات من عناصر حزب الله الذين يقول إنه يحاصرهم تحت الأرض في جنوب لبنان ، على ما أفاد موقع "والاه" العبري، اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أنه بضغطٍ من إيران، وبوساطة أميركية، خفّض الجيش الإسرائيلي مستوى التصريحات، ولا يعلّق علناً، على ما يحدث بشأن العشرات من مقاتلي حزب الله المحاصرين داخل منشآت تحت الأرض، في مرتفعات علي الطاهر، وذلك خشية أن يؤدي استهدافهم إلى تصعيدٍ من حزب الله وتدخّل إيراني، بما في ذلك هجوم عسكري.

وتقدّر قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، أن لدى عناصر الحزب المحاصرين مياهاً وغذاء، بما في ذلك تمر ومعلّبات، إضافة إلى أدوية، وأن بإمكانهم الصمود لعدة أسابيع إضافية. في المقابل، يشدد جيش الاحتلال على أن أمام عناصر الحزب خيارين لا غير: "إما الاستسلام أو الموت جوعاً". ووفق التقديرات ستشتدّ أزمتهم عند نفاد الطعام والمياه.

ولفت الموقع العبري إلى أن قوات الاحتلال نجحت قبل عدة أسابيع، في تطويق منشآت مقامة تحت الأرض في كفرتبنيت، الواقعة على بعد أربعة كيلومترات جنوب شرقي مدينة النبطية، ونحو 37 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة صيدا. كما نجحت سريعاً، في سدّ فتحاتها، بفضل معلومات استخباراتية دقيقة كشفها عناصر شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الشمالية. وأفادت تقارير في حينه بنقل رسائل إلى إسرائيل عبر جهات وسيطة، بهدف السماح لعناصر المقاومة بالخروج دون استهدافهم، لكن بحسب مسؤول أمني إسرائيلي، لم يسمّه الموقع، "كان الردّ الإسرائيلي على جميع الوسطاء واضحاً، وهو الاستسلام أو القتل داخل المنشأة التي تقع تحت الأرض".

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