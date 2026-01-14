إسرائيل تترقب قرار ترامب بخصوص إيران وتنفذ إجراءات "احترازية"

- تشهد إسرائيل استعدادات مكثفة لاحتمال شن الولايات المتحدة ضربات ضد إيران، مع تعاون وثيق بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والقيادة المركزية للجيش الأميركي، وتحسباً لأي تصعيد من إيران أو وكلائها. - تعتمد إسرائيل على تقدير بأن إيران قد تحاول جرّها إلى الأزمة الداخلية، ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي هجمات في لبنان كإجراء احترازي ضد حزب الله. - لا تزال طبيعة الضربة الأميركية المحتملة غير واضحة، وتتوقع إسرائيل استعدادات عسكرية أميركية تستغرق عدة أيام قبل تنفيذ أي ضربة.

تسود حالة من الترقّب والاستعداد في إسرائيل، لاحتمال شن الولايات المتحدة ضربات ضد إيران في ضوء تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ودعوته الأخيرة للمتظاهرين الإيرانيين بمواصلة الاحتجاج، متوعّداً بأنّ "المساعدة في الطريق". وذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأربعاء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل فتح قنوات التعاون مع القيادة المركزية للجيش الأميركي (سينتكوم)، مشيرةً إلى حالة تأهب قصوى تشهدها قطاعات وأفرع الجيش وخصوصاً في سلاح الجو، وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، والقيادة الشمالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شعبة الاستخبارات العسكرية تواصل عمليات التتبع والمراقبة بوسائل متعددة تغطي عدّة ساحات على رأسها إيران، غير أنها ليست الوحيدة؛ إذ يُقدر الجيش أنّ "النظام في إيران قد يجرّ إسرائيل إلى أزمته الداخلية في محاولة لتصوير ما يحدث داخل البلاد على أنه مؤامرة مشتركة من تل أبيب وواشنطن"؛ مع العلم أنّ الأخيرتين تعلنان صراحةً دعم الاحتجاجات، فيما تتولى الثانية مهمة الشرطي العالمي متوعدّة طهران بالعقاب.

ويرتكز تقدير جيش الاحتلال على افتراض مفاده بأنّ النظام في إيران قد يدفع بمبادرة "لجرّ إسرائيل" بشكل مباشر، قبل أو بعد ضربة توجهها واشنطن، دون استثناء الإمكانية غير المباشرة من خلال محاولات تحريك من تصفهم إسرائيل بـ"وكلاء إيران" كالحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان. واستباقاً لذلك، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، سبع مناطق في لبنان، ألقى عليها 30 صاروخاً ثقيلاً لتدمير ما زعم أنها مخازن أسلحة وصواريخ وبنى تحتية عسكرية لحزب الله؛ وذلك بهدف "حرمان" الأخير من استخدام هذه القدرات إذا ما هاجمت الولايات المتحدة إيران ونفذت الأخيرة تهديدها بالرّد على الهجوم باستهداف إسرائيل وقواعد أميركية في المنطقة.

واحترازياً، يستعد جيش الاحتلال من خلال تجهيز منظومات الدفاع والاعتراض الجوية، بالتوازي مع إجراءات تحضيرية نفذتها الجبهة الداخلية، من دون تغيير تعليماتها الموجهة إلى الجمهور الإسرائيلي حتى الآن.

الضربة المحتملة ضد إيران: الخيارات والتوقيت

وفي السياق، زعمت الصحيفة أن جيش الاحتلال لا يعرف طبيعة العملية التي سيطلب الرئيس الأميركي تنفيذها ضد طهران؛ حيث تتنوع الخيارات بين توجيه ضربة سريعة ورمزية على أهداف للنظام أو على مقرّات عسكرية، دون استهداف منشآت نووية أو منظومات الصواريخ الباليستية. أمّا الإمكانية الأخرى فربطتها الصحيفة بطبيعة الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة بدءاً من قطر، مروراً بتركيا، والقرن الأفريقي، وصولاً إلى ألمانيا؛ حيث توجد القوات الجوية الأميركية بشكل محدود. وفي ضوء ذلك، يقوم الافتراض الإسرائيلي على أن الجيش الأميركي قد يدفع بحاملتي طائرات إلى ثلاث نحو الخليج العربي والبحر المتوسط، بجانب نشر مجموعة من القاذفات الثقيلة مثل "بي-2"، وذلك قبل تنفيذ الضربات في الأجواء الإيرانية.

مسار كهذا سيتطلب عدة أيام من الاستعداد وحشد القوات، ما يعني أنه خطوة لن تحدث قبل نهاية الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع الذي يليه، فحشد القوة الأميركية يُعدّ بحسب الصحيفة أمراً ضرورياً، لأن أي مسار يختاره الرئيس الأميركي له نقطة واحدة واضحة ومحددة لدى صانعي القرار في البنتاغون، وهي إعطاء الأمر بالانطلاق لتنفيذ الضربة؛ إذ على الجيش الأميركي أن يكون مستعداً لجميع السيناريوهات، وبينها تلك التي قد تشكل تحدياً له، وربما لدولٍ أخرى في المنطقة، وبينها إسرائيل.