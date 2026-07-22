- تدرس وزارة الأمن الإسرائيلية تزويد نفسها بصواريخ كروز بعيدة المدى لتقليل الاعتماد على الطائرات الأمريكية، ضمن رؤية "إسبرطة" التي طرحها نتنياهو، مع التركيز على التصنيع المحلي لتقليل المساعدات الأمريكية. - تمتلك إسرائيل صواريخ كروز مثل "دليلة" و"غابرييل 5"، لكنها تسعى لزيادة المدى باستخدام أنظمة ملاحة متطورة لزيادة الدقة والكفاءة. - التحدي يكمن في خفض تكلفة الإنتاج عبر تطوير محركات وأنظمة ملاحة أقل تكلفة، مع التركيز على تطوير صواريخ فرط صوتية لمواجهة التحديات المستقبلية.

تدرس وزارة الأمن الإسرائيلية إمكانية التزوّد بصواريخ كروز؛ إذ تجري مديرية البحث والتطوير للوسائل القتالية والبنى التحتية التكنولوجية في الوزارة، دراسةً وبحثاً داخلياً يتعلّق بتقنيات قد تصل قيمتها إلى مئات ملايين الشواكل، على ما أوردته صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وذكرت الصحيفة، أنه في إطار الدراسة تُبحث إمكانية شراء صواريخ كروز (جوّالة) بعيدة المدى، كلفتها أقل مقارنة بتلك التي تنتجها شركات السلاح الكبرى، على أن يكون تصنيعها متاحاً بسرعة وبكميات كبيرة؛ إذ قد يشكل الاستثمار في التزود بهذا النوع من الصواريخ تحولاً في المفهوم الاستراتيجي الإسرائيلي، بحيث يُعتمد عليها في أي حرب مستقبلية بدلاً من الطائرات المقاتلة.

التوجه الجديد، يعكس، بحسب الصحيفة، استعداداً إسرائيلياً لتطبيق ما يُعرف بـ"رؤية إسبرطة" التي طرحها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتقوم على تقليص حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل، بحيث لا يعتمد الجيش الإسرائيلي فقط على الطائرات المقاتلة الأميركية، وإنما أيضاً على صواريخ كروز تُنتج، ولو جزئياً، في مصانع داخل إسرائيل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه إسرائيل في خفض تكلفة إنتاج صواريخ كروز؟ كيف يمكن لصواريخ كروز أن تساهم في تحقيق "رؤية إسبرطة" وتقليل الاعتماد على المساعدات العسكرية الأمريكية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تنتج بالفعل عدّة أنواع من صواريخ كروز؛ حيث طوّرت الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التي استحوذت عليها شركة "إلبيت" قبل نحو ثماني سنوات، في تسعينيات القرن الماضي صاروخ "دليلة"، وهو صاروخ كروز يُطلق من الجو أو من الأرض. كما تنتج الصناعات الجوية الإسرائيلية حالياً صاروخ البحر- بحر "غابرييل 5"، وصاروخ الجو-أرض "شِدون أفيري (العفريت الجوّي)". أما شركة "رفائيل" فتنتج صاروخ "سي بريكر" الذي يمكن إطلاقه من البحر والجو والبر. ومع ذلك، فإن مدى هذه الصواريخ لا يتجاوز بضع مئات من الكيلومترات.

وفي هذا الصدد، نقلت "ذا ماركر" عن الخبير في شؤون الصواريخ والباحث الرئيسي في تحالف الدفاع ضد الصواريخ، طال عنبار، قوله إنه "في حين تعمل الصواريخ الباليستية بواسطة محركات صاروخية وتحرق وقوداً سائلاً وصلباً، فإن صاروخ الكروز يشبه طائرة صغيرة"، موضحاً أن "لديه محركا نفاثا مثل الطائرة، لكنه أصغر حجماً. ولا يحتاج إلى تخزين الأكسجين كما هو الحال في الصاروخ الذي يستخدم وقوداً صاروخياً، إذ إنه يأخذ الهواء من الخارج لحرق الوقود".

وطبقاً للخبير، فإن صواريخ الكروز تحتوي على "أنظمة ملاحة قائمة قبل وقت طويل من ظهور نظام تحديد المواقع العالمي 'جي بي إس'، فقد كان قلب صواريخ الكروز دائماً معتمداً على أنظمة ملاحة مستقلة لا تعتمد على مصدر خارجي يرسل إشارات إلى الصاروخ. وفي البداية كانت تعتمد على رادار يتتبع تضاريس الأرض، ولهذا الغرض كان يُجرى مسح راداري لمسارات الطيران قبل الإطلاق، فكلما زاد مدى الصواريخ انخفض مستوى الدقة، أما اليوم، فتتم ملاحة صواريخ الكروز بواسطة أنظمة أقمار صناعية".

التغيرات الآنفة على بُنية الصاروخ، نقلت كلفته لأن تصبح الآن مئات آلاف الدولارات ولكن، إذا انخفض سعره إلى أقل من مائة ألف دولار أو إلى عشرات آلاف الدولارات، كما تقدر مصادر في وزارة الأمن، "فإن ما سبق سيغيّر مفاهيم الجيش الإسرائيلي"، وفقاً للصحيفة، التي ذكرت أن التحدي الحالي يُركز على خفض تكلفة هذه الصواريخ عبر إنتاج محركات صغيرة وخفيفة وموثوقة، إلى جانب أنظمة ملاحة أقل تكلفة، بما يسمح بتخزينها لفترات طويلة واستخدامها عند الحاجة.

إلى ذلك، أكّد العميد (احتياط) ران كوخاف، أن الحروب الحديثة أظهرت الحاجة إلى ذخائر منخفضة التكلفة بدل الاعتماد على أسلحة باهظة الثمن، وأشار إلى "أهمية إنتاج صواريخ كروز صغيرة بأعداد كبيرة لإرباك دفاعات العدو". في المقابل، رأى الباحث يهوشع كليسكِي، في حديثٍ للصحيفة، أن صواريخ الكروز ليست بالضرورة سلاح المستقبل، إذ يتمثل التحدي الأكبر حالياً في الصواريخ الفرط صوتية التي تتميز بسرعة عالية وقدرة على المناورة، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة.