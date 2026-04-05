إسرائيل تتجه لتوسيع نطاق هجماتها في إيران إلى خارج طهران

- يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للقتال حتى ما بعد "يوم الاستقلال" في 22 إبريل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث تتركز العمليات في إيران على طهران مع نية توسيعها. - الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار وصلت إلى طريق مسدود، مع تهديد ترامب باستهداف محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم التوصل لاتفاق. - إيران ترد بتهديدات مماثلة، مضيفة محطات طاقة إسرائيلية إلى بنك أهدافها، بينما تستعد إسرائيل لتنفيذ هجمات محتملة.

قال مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة "معاريف" العبرية إن جيش الاحتلال يستعد للقتال على الأقل حتى ما بعد "يوم الاستقلال" في 22 إبريل/ نيسان، وذلك خلال حديثه عن سير العمليات العسكرية على جبهتي إيران ولبنان. وأضاف المصدر أن استمرار القتال في إيران يجري "بتنسيق مع الأميركيين"، موضحاً أن القرارات المتعلقة بمواصلة العمليات العسكرية تُتخذ "بالتنسيق الكامل" مع واشنطن، فيما تبقى مسألة إنهاء الحرب بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويأتي هذا التقدير بعد تقرير سابق نشرته "معاريف"، أفاد بأن التقديرات داخل جيش الاحتلال تشير إلى أن القتال على الجبهتين: إيران ولبنان، قد يستمر لأسابيع طويلة، وربما امتد حتى شهر مايو/ أيار. وبحسب مصدر في الجيش تحدث للصحيفة، فإن العمليات في إيران تركزت حتى الآن بشكل رئيسي في منطقة طهران، مع وجود نية لتوسيع نطاقها إلى مناطق أخرى، حيث نفذ سلاح الجو، السبت، هجمات متزامنة في طهران وشيراز وتبريز.

في غضون ذلك، قدّر مصدر إسرائيلي أن "أمام الجيش على الأقل أسبوعاً إضافياً من القصف المكثف" على إيران، وفق ما أوردته، مساء السبت، نشرة أخبار قناة "كان" العبرية. وبحسب القناة، أبلغت واشنطن إسرائيل بأن الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار "وصلت إلى طريق مسدود"، مشيرةً إلى أن الأميركيين يخططون لاستهداف بنى تحتية وطنية داخل إيران.

وتتقاطع معلومات القناة العبرية مع ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي ذكرت أن جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار بين واشنطن وطهران وصلت بالفعل إلى طريق مسدود. ونقلت الصحيفة عن وسطاء مشاركين في الاتصالات أن محاولات دول في المنطقة، بقيادة باكستان، للتوصل إلى تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران قد فشلت.

وكان ترامب قد هدد، أمس السبت، بتنفيذ وعده باستهداف محطات الطاقة داخل إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو إعادة فتح مضيق هرمز قبل 6 إبريل/ نيسان. وردّ المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، على تهديد ترامب، قائلاً: "لا تنسوا، إذا توسعت الأعمال الشريرة، فستتحول المنطقة برمتها إلى جحيم للعدو"، مؤكداً أن "سراب هزيمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحوّل إلى مستنقع لغرقكم".

كذلك نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" عن مصدر "مطلع" قوله إن "محطتي طاقة مركزيتين في إسرائيل" أُضيفتا إلى "بنك الأهداف" الإيراني، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "سياسة الرد بالمثل"، رداً على التهديدات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية في إيران. ورغم أن مهلة ترامب لم تنتهِ بعد، بدأت إسرائيل فعلياً الاستعداد لتنفيذ مثل هذه الهجمات، وفق ما أكده مسؤول أمني إسرائيلي لوكالة "رويترز".