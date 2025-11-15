إسرائيل تتجهّز لنزع سلاح حماس في حال فشل خطة ترامب

- يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لوضع خطة لنزع سلاح حركة حماس، تحسباً لفشل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما تسعى الإدارة الأميركية لدفع مقترحها في مجلس الأمن رغم العراقيل. - تتضمن مسودة المقترح الأميركي أدواراً للقوة الدولية بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية، وفي حال فشلها، يعتزم الجيش الإسرائيلي نزع سلاح حماس بالتزامن مع استئناف الحرب. - جمدت "مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة" نشاطها بعد وقف إطلاق النار، وتواصل مناقشاتها مع شركائها بشأن المرحلة التالية من جهود الإغاثة.

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لإعداد خطة لتجريد حركة حماس من سلاحها استعداداً لسيناريو فشل الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، مساء أمس الجمعة، لافتةً إلى أن الاستعداد يأتي في وقتٍ تسعى فيه الإدارة الأميركية لدفع مقترحها بقوة للتصويت عليه في مجلس الأمن، وسط مواجهتها لبعض العراقيل والصعوبات.

وبوصفه جزءاً من المساعي الأميركية، تتضمّن مسوّدة المقترح المقدَّمة إلى مجلس الأمن أدوار القوة الدولية التي تحاول الإدارة الأميركية إنشاءها، والتي من المفترض أن تعمل بالتعاون مع عناصر شرطة فلسطينيين. ولكن في حال فشل هذا المسار، يعتزم جيش الاحتلال صياغة خطة لنزع سلاح حماس بالتزامن مع استئناف الحرب. وفي الصدد، نقلت "كان" عن مصدر إسرائيلي قوله إن "السؤال ليس ما إذا كان سلاح حماس سيُنزع، إنما من هي الجهة التي ستقوم بذلك".

وبموازاة ما تقدّم، جمّدت "مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة" (GHF) نشاطها داخل القطاع في الفترة الأخيرة، وذلك على خلفية وقف إطلاق النار ودخول مئات شاحنات المساعدات. وطبقاً لما نقلته "كان" عن مصادر، فإن المؤسسة التي كانت مراكزها قد تحوّلت لمصايد موت للفلسطينيين الذين جُوّعوا خلال الإبادة، لم تُشغّل مراكزها منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

إلى ذلك، أفادت المؤسسة، وهي شركة أميركية - إسرائيلية، في بيان، بأنه "في ضوء الهدنة المستمرة، تقوم مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة (GHF) بإجراء تكييفات محدودة في نشاطها، بينما تواصل مناقشاتها مع شركائها بشأن المرحلة التالية من جهود الإغاثة، وهي مرحلة يُتوقَّع لنموذجنا المُثبت أن يؤدي فيها دوراً محورياً. ولإزالة الشكوك، تواصل المؤسسة العمل بوصفها هيئة متكاملة وهي مستعدة لاستئناف عملها فور أن يكون ذلك متاحاً".