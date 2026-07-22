إسرائيل تتأهب لمواجهة محتملة مع إيران نهاية الأسبوع

- رفعت إسرائيل حالة التأهّب تحسباً لمواجهة مباشرة مع إيران، بعد تهديد ترامب بضرب بنى تحتية إيرانية، مما يزيد احتمالات انخراط إسرائيل في القتال. - تستعد إسرائيل لاحتمال تصعيد مع إيران، حيث رفع جيش الاحتلال حالة التأهّب في المنظومات الدفاعية والهجومية، وسط تقارير عن ضربة أميركية محتملة قد تستهدف إيران. - تجري اتصالات لترتيب لقاء بين نتنياهو وترامب، بينما تستعد واشنطن لتصعيد الهجمات في إيران، مما يعزز التنسيق الأمني بين الطرفين لمواجهة أي تهديدات محتملة.

رفعت إسرائيل حالة التأهّب تحسباً لحدوث مواجهة مباشرة مع إيران في الأيام القريبة، على خلفية تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب بنى تحتية وطنية إيرانية، بما فيها مرافق حيوية، مثل الجسور ومحطات الطاقة في طهران ومحيطها، رداً على أي تحرك إيراني يستهدف السفن في مضيق هرمز. وبحسب وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنّ تهديدات ترامب تزيد احتمالات انخراط إسرائيل في القتال، وكذلك احتمالات إطلاق نار باتجاهها.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التهديدات المحددة التي دفعت إسرائيل لرفع حالة التأهب؟ ما هي طبيعة الاستعدادات العملياتية التي قام بها الجيش الإسرائيلي لتحسين الجاهزية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأفادت القناة 13 العبرية بأن إسرائيل تستعدّ لاحتمال حدوث تصعيد مع إيران في نهاية الأسبوع، وعليه رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهّب في المنظومات الدفاعية والهجومية، ولفتت إلى أن ضربة أميركية كبيرة قد تدفع إيران لاستهداف إسرائيل. ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن ترامب لم يقرر بعد تنفيذ هذه الخطوة، مضيفين أنه لا جدوى من تنفيذ "المزيد من الشيء نفسه"، في إشارة إلى الضربات المعتادة، لكن إسرائيل ستنضم إلى عملية قوية وواسعة إذا تقرر القيام بذلك.

في هذا السياق، أفادت القناة 11 العبرية، التابعة لهيئة البث الإسرائيلي (كان)، بأنّ هناك اتصالات لترتيب لقاء بين رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب الأسبوع القادم، لكن حتى الآن لم يُحدَّد موعد أي لقاء، كما لا توجد في ظل التوتر الحالي استعدادات فعلية للزيارة.

وذكرت القناة ذاتها أن واشنطن أبلغت تل أبيب بعزمها على تصعيد الهجمات في إيران خلال الأيام القريبة، وأنها ستنفّذ قريباً ولأول مرة في جولة التصعيد الحالية هجمات باستخدام قاذفات ثقيلة. ويهدف التنسيق الأمني بين الطرفين إلى تمكين تل أبيب من الاستعداد لاحتمال أن تقرر طهران إطلاق صواريخ باتجاهها، ما سيؤدي إلى استئناف الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأشارت تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، إلى أن احتمال وقوع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران قد ارتفع، ويُعرَّف الآن بأنه "متوسط إلى مرتفع". ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مسؤول أمني كبير، لم تسمّه، أنه "في هذه المرحلة لم يُرصد تهديد محدد، لكننا نعزز الاستعداد والجاهزية". بالموازاة، استكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، سلسلة من التحرّكات العملياتية التي تهدف إلى تحسين الجاهزية لاحتمال توسّع القتال إلى مواجهة مباشرة مع إيران.