- تحذيرات استخبارية وتوترات سياسية: أفادت تقارير بأن إسرائيل قدمت معلومات استخبارية للولايات المتحدة حول خطة إيرانية لاغتيال الرئيس ترامب، وهو ما قلل من شأنه لاحقاً، وسط تدفق معلومات عن تهديدات ضد مسؤولين أميركيين. - نفي ترامب وتأكيداته: نفى ترامب وجود خطة جديدة لاغتياله، مشيراً إلى أنه كان دائماً هدفاً لإيران، وأكد على تعليماته الصارمة بشأن العواقب في حال اغتياله، معتبراً الوضع جزءاً من الحياة السياسية. - إجراءات أمنية واحترازية: استخدم ترامب طائرته الرئاسية القديمة كإجراء أمني احترازي، مما أثار تكهنات حول الأمان في الطائرة الجديدة، وتوعد بمحو إيران إذا نجحت في اغتياله.

نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مصدرين مطلعين أن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخبارية تفيد بأن إيران وضعت أخيراً خطة جديدة لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو ما قلل ترامب من شأنه في تصريحات لاحقة لصحيفة "نيويورك بوست". وفي حين أفاد أحد المصدرين بأنّ التحذير ورد هذا الأسبوع، أشار مصدر آخر إلى أنّ الولايات المتحدة تلقت تدفقاً مستمراً من المعلومات الاستخبارية في الأسابيع الأخيرة حول خطط محتملة لاغتيال ترامب، لافتاً إلى أن "الاختلاف في التحذير الإسرائيلي الأخير يكمن في كونه جديداً وتناول مؤامرة محددة".

ورجّح مسؤولون أميركيون آخرون، في حديثهم لشبكة "سي أن أن"، أن يكون التقرير الإسرائيلي محاولة للتأثير على قرارات ترامب، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس ما إذا كان سيكثف العمل العسكري الأميركي ضد إيران. وأفاد مصدران مطلعان على معلومات استخبارية أميركية حديثة بأن أجهزة الاستخبارات تتابع تحركات أطراف ناقشت إمكانية تنفيذ هجمات دون أن تتخذ خطوات فعلية لتنفيذها. وأشار أحد المصدرين إلى وجود مخاوف لدى الاستخبارات الأميركية من احتمال استهداف إيران عدداً من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين.

ومع ذلك، أوضح المصدر ذاته أن التقرير الإسرائيلي يُنظر إليه، في جانب منه، باعتباره جزءاً من مسعى إسرائيلي أوسع للتأثير على قرار الرئيس ترامب بشأن إيران، لافتاً إلى أن بعض الأوساط الاستخبارية تبدي دائماً تشكيكاً في التقارير الواردة من إسرائيل. كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تكشفها، أن المعلومات الاستخبارية وصفت مخططاً "جديداً".

ترامب: لا خطة إيرانية جديدة لاغتيالي

وفي وقت لاحق، نفى ترامب ما تردد عن وجود خطة إيرانية جديدة لاغتياله أدت إلى تغييرات جوهرية في رحلة عودته إلى الولايات المتحدة من تركيا، كما نفى ما تردد عن أن إسرائيل رصدت معلومات جديدة عن هذا المخطط، موكداً أنه كان على قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ مدة طويلة.

وقال ترامب في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست": "لقد كنت على قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ مدة طويلة، وهذا هو الوضع الذي نتعامل معه"، مضيفاً أنه ترك تعليمات حال اغتياله بأن تكون "العواقب وخيمة" وأن "يجرى قصفهم بمستويات لم يسبق أن حصلت من قبل". وتابع: "لم ترصد إسرائيل أي معلومات. لا، لا. لقد كنت الهدف الأول على قائمة الاغتيالات الإيرانية لفترة طويلة، وهذه هي طبيعة الحياة كما تعلم".

وقبل ذلك، قال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" أثناء عودته من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، "إنهم يريدون القضاء على الزعيم الأميركي - أي أنا. (...) رأيت هذا الصباح أنني مدرج في كل قائمة من قوائمهم".

وكان ترامب قد استخدم طائرته الرئاسية القديمة لمغادرة تركيا، بينما أرسل الطائرة الجديدة الهبة من قطر مسبقاً إلى بريطانيا، حيث قام بتبديل الطائرات هناك لإكمال رحلته إلى واشنطن. وأثار تبديل الطائرة الجديدة التي كانت تقوم بأول رحلة خارجية لها مزاعم بأن السبب يعود إلى افتقارها لتدابير أمنية كافية، لا سيما في ظل شن الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد إيران المتاخمة لتركيا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في وقت متأخر الأربعاء، أن عملية التبديل تمت بناء على طلب جهاز الخدمة السرية الأميركي في "إجراء احترازي أمني". وفي مؤتمر صحافي، تجنّب ترامب الإجابة عن أسئلة تتعلق بالسلامة، لكنه أشار إلى محاولات اغتيال سابقة مزعومة خططت لها إيران. وكان ترامب توعّد أواخر الشهر الماضي إيران بأنها ستُمحى "من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله. وفي مقابلة مع قناة "نيوز نيشن"، قال الرئيس الأميركي، رداً على سؤال حول تهديد إيران حياته: "أعطيت تعليمات صارمة للغاية. إذا حدث أي شيء، فسوف يمحونهم من على وجه الأرض".