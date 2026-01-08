إسرائيل تبعث رسائل "تهدئة" إلى إيران وتنفي السعي للتصعيد

- نقلت إسرائيل رسائل تهدئة إلى إيران عبر قنوات سرّية وعلنية، مؤكدة عدم نيتها التصعيد أو استغلال الاحتجاجات الإيرانية لمهاجمتها، لكن إيران تشكك في صدق هذه الرسائل. - تراقب إسرائيل الوضع في إيران عن كثب، مع إجراء مقابلات مع إيرانيين مؤيدين للتظاهرات، بينما يستعد جيش الاحتلال لاحتمال مواجهة مفاجئة. - أدان مجلس الدفاع الإيراني التهديدات الإسرائيلية والأمريكية، مؤكداً استعداد طهران لاتخاذ إجراءات استباقية ضمن إطار الدفاع المشروع.

نقلت إسرائيل إلى إيران "رسائل تهدئة"، عبر قنوات سرّية وعلنية، مفادها بأنها لا تنوي السعي لتصعيد، وأنها لا تعتزم استغلال الاحتجاجات داخل إيران لمهاجمتها. وأفاد موقع واينت العبري، اليوم الخميس، بأنّ الرسائل الإسرائيلية نُقلت عبر الولايات المتحدة وروسيا ودول أوروبية، لكن الرد الإيراني كان أنهم "لا يصدقون إسرائيل" ويرون أنها تكذب.

وجاءت الرسائل خشية أن تفسّر إيران الوضع بشكل "خاطئ"، وتشن ضربة استباقية على إسرائيل، مدفوعة باعتقادها بأن الهجوم الإسرائيلي بات وشيكاً. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، لم يسمّه الموقع، حول التطورات الحاصلة: "نأمل أن تتوسع الاضطرابات في إيران ويحدث شيء ذو أهمية. لكننا نحذر من خلق توقعات أو إفساد الأمور". وأضاف: "الأميركيون يحبّون ذلك كثيراً، لكنهم لا يعرفون ما إذا كان الأمر مهماً أو لا. الاحتجاجات كبيرة من حيث الأعداد، لكن هناك تقديرات بأن النظام قد يسمح للناس بتنفيس الغضب، ولا يستخدم كامل قوته، ويحاول احتواء الوضع".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق من الأسبوع، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل رسالة إلى إيران مفادها بأنّ إسرائيل غير مهتمة بالتصعيد في الوقت الحالي، ولا تنوي مهاجمة طهران. وأوضحت نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تكشف عنها، أن الرسالة نُقلَت خلال الأسابيع الأخيرة عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أجرى معه نتنياهو عدة مكالمات هاتفية.

في غضون ذلك، تراقب إسرائيل من كثب كل ما يحصل في إيران، وتحرص وسائل الإعلام العبرية في الأيام الأخيرة، على إجراء مقابلات، مع من تصفهم بأنهم إيرانيون مؤيدون للتظاهرات ومحبون لإسرائيل. في المقابل، يرفض بعض من يصنفون على أنهم خبراء في الشأن الإيراني والذين يطلون عبر الإعلام العبري، التعليق على ما إذا كانت إسرائيل تلعب دوراً في تغذية الاحتجاجات في إيران. وفي الأيام الأخيرة، أفادت تقارير عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاحتمال اندلاع مواجهة "مفاجئة" مع إيران، على خلفية الأحداث التي تشهدها الأخيرة. وأجرى نتنياهو مشاورات حول الاحتجاجات الحاصلة.

في المقابل، أدان مجلس الدفاع الإيراني، الثلاثاء، تصاعد التهديدات الصادرة عن إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران "لن تكتفي بالرد بعد وقوع أي اعتداء، بل ستتعامل مع مؤشرات التهديد بوصفها جزءاً لا يتجزأ من المعادلة الأمنية، بما يتيح لها اتخاذ إجراءات استباقية في إطار الدفاع المشروع".