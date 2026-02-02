إسرائيل تبحث عن مخرج لاعترافها غير المقصود بعدد ضحايا الإبادة في غزة

- تواجه إسرائيل أزمة مصداقية بعد تبنيها غير المقصود لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء 71 ألفًا، مما أدى إلى انتشار واسع لهذه الأرقام في الإعلام الدولي. - تسبب "خطأ إعلامي خطير" في تبني ضابط إسرائيلي لأرقام غزة، مما أضر بصورة إسرائيل واعتُبر اعترافًا بمصداقية أرقام حماس، ودفع منظومة الدعاية الإسرائيلية لمحاولة تقليل الضرر. - لم تنشر إسرائيل نفيًا رسميًا، مما رسخ الفكرة بأن إسرائيل تبنت أرقام حماس، وأثار تساؤلات حول مصداقية ادعاءاتها في قضايا أخرى متعلقة بالقتال في غزة.

تبحث دولة الاحتلال الإسرائيلي عن مخرج من الورطة التي أوقعت نفسها فيها من دون قصد، لدى تبنّيها، قبل أيام قليلة، الأعداد الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بشأن عدد شهداء حرب الإبادة المستمرة، والذي تجاوز حاجز 71 ألف شهيد، بعدما شككت على مدار عامين من الإبادة بصحة القوائم الفلسطينية، في محاولة لنزع شرعيتها ومصداقيتها أمام العالم.

ومن المتوقع أن تنشر منظومة الأمن الإسرائيلية قريباً معطياتها الخاصة حول عدد شهداء غزة، كما ستنشر تقديرات محدثة بشأن نسبة من يُعرَّفون إسرائيلياً بأنهم "غير متورطين"، في إشارة إلى المدنيين وسائر الأبرياء الذين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، علماً أن الكثير من المسؤولين الإسرائيليين اعتبروا في تصريحات علنية منذ بداية الإبادة أنه لا أبرياء في غزة، ومنهم من دعا لإلقاء قنبلة نووية على القطاع.

وسيتم نشر هذه البيانات، وفق ما أورده موقع "هيوم" العبري، اليوم الاثنين، بعد عمل مطوّل شاركت فيه عدة وحدات في جيش الاحتلال، وعلى خلفية "خطأ إعلامي خطير" وقع الأسبوع الماضي، حين تبنّى ضابط رفيع في الجيش، في إحاطة للصحافيين العسكريين، أرقام وزارة الصحة في غزة بشأن عدد الشهداء. ولفت الموقع العبري إلى أن تصريحات الضابط الرفيع نُقلت على نطاق واسع في وسائل إعلام داخل إسرائيل وخارجها، وأن عدداً من الشبكات الدولية كتبت أنه "بعدما شككت إسرائيل في أرقام حماس، ها هي الآن تؤكد أن 70 ألف شخص قُتلوا في غزة".

وتعترف جهات في منظومة "الهسباراه" (الدعاية الإسرائيلية) بأن ما حصل تسبب بضرر كبير، وأن ما اعتُبر بمثابة مصادقة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على "معطيات" حماس استُخدم سريعاً بشكل مسيء من قبل جهات "معادية" لإسرائيل، التي أضافت إليه "مزاعم" أخرى، مثل اعتراف إسرائيل بأن نسبة الأبرياء الذين استشهدوا في غزة تبلغ 80%.

كما أشار الموقع العبري إلى أن ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة وخارجها شاهدوا أحد الحوارات التي تناولت المعطيات، وفي محاولة للحد من الضرر الذي اعتبرته منظومة "الهسباراه" خطأً جسيماً، كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام الدولي نداف شوشاني، في حسابه على منصة إكس: "يوضح الجيش الإسرائيلي أن التفاصيل التي نُشرت لا تعكس معطيات رسمية للجيش. أي نشر أو تقرير في هذا الشأن سيصدر عبر قنوات رسمية ومنظمة". ومع ذلك، شاهد أقل من 150 شخصاً بيانه. كما أجرى عاملون في منظومة الدعاية الإسرائيلية محادثات عديدة مع صحافيين حول العالم بهدف تقليل حجم الضرر.

فظاعات إسرائيلية

لم تُنشر في القنوات الرسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة الإنكليزية أي عملية نفي أو توضيح بشأن التصريحات الصادرة عن المسؤول العسكري. وهكذا، بحسب موقع "هيوم" العبري، ترسخت في الإعلام الدولي الفكرة بأن إسرائيل تبنّت أرقام حركة حماس، بعد عامين كانت خلالهما تصف هذه الأرقام بأنها دعاية كاذبة. وحول ذلك، كتب المذيع بيرس مورغان، أثناء إعادة نشره لتحديث من صحيفة "هآرتس" العبرية: "لأكثر من عامين، أنكر معظم ضيوفي المؤيدين لإسرائيل بغضب أعداد الضحايا التي يعلنها مكتب الصحة في غزة، وقالوا إنها مبالغ فيها بشكل كبير. الآن، الجيش الإسرائيلي اعترف بدقتها". وقد شاهد تغريدة مورغان نحو 3.7 ملايين شخص حتى اليوم.

وكان الصحافي والكاتب في صحيفة "هآرتس" نير حسون قد كتب، يوم الخميس الماضي، وفق ما رصده "العربي الجديد"، أن "اعتراف الجيش الإسرائيلي بمصداقية بيانات الوفيات الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة ليس مفاجئاً. صحيح أن جهات رسمية في إسرائيل شككت فيها في بداية الحرب، لكن لم يشكك فيها أي متحدث إسرائيلي جاد منذ أشهر. الجدل حول مدى مصداقيتها يجري تقريباً فقط في شبكات التواصل الاجتماعي وفي الاستديوهات الإسرائيلية. جميع الحكومات، والمنظمات الدولية، والباحثين الذين يتعاملون مع الشأن الغزّي يقبلون بيانات وزارة الصحة ويعتبرونها موثوقة إلى حد كبير".

وأضاف أنه "لفهم سبب موثوقية بيانات وزارة الصحة، يجب أولاً أن نسأل: ما هي المعلومات المناقضة التي تقف في الجهة الأخرى؟ لكن في الجهة الأخرى لا يوجد أي شيء. حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) هي الحرب الأولى في تاريخ إسرائيل التي لم ينشر فيها الجيش الإسرائيلي بيانات رسمية عن عدد القتلى في الجانب الآخر. وفي الوقت نفسه، لم تكتفِ وزارة الصحة في القطاع بنشر أعداد القتلى، بل جمعت أيضاً قائمة مفصلة تتضمن الأسماء الكاملة لمعظمهم، وأسماء آبائهم وأجدادهم، وتواريخ ميلادهم، وأرقام هوياتهم".

واعتبر حسون أن "الاعتراف بمصداقية القائمة هو خطوة أولى نحو الاعتراف بما أحدثناه في غزة خلال العامين الأخيرين: قتل عشرات الآلاف من السكان، تهجير (بالنزوح القسري) ما يقارب مليوني شخص، وتجويع المئات حتى الموت"، وأوضح أن "على الجمهور في إسرائيل أن يسأل نفسه ماذا يعني اعتراف الجيش بعدد القتلى الفلسطينيين بالنسبة لمصداقية ادعاءاته وادعاءات الحكومة في باقي المجالات المتعلقة بالقتال في غزة - طبيعة أوامر إطلاق النار، مسألة إساءة معاملة المعتقلين، النهب، تجريم المستشفيات بوصفها منشآت تابعة لحماس، الدمار المفرط وغير ذلك". وفي سياق حديثه عن الفظاعات التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، بما في ذلك قتل الأبرياء، اعتبر أن "الفظاعة تتفاقم عندما يتبين أن كثيرين في الجمهور الإسرائيلي لا يرونها فظاعة أصلاً".